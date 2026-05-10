10 noches imborrables en Pirámide para entender el mito en que se convirtió la macrodiscoteca de Cabanes

Pirámide pronto quedará totalmente reducida a escombros, pero durante años fue mucho más que una macrodiscoteca. Mucho antes de que la multinacional estadounidense Copart comprara la parcela para transformarla en una futura campa de vehículos y haya comenzado las obras de derribo, el recinto situado a las afueras de Cabanes fue uno de los grandes templos del ocio nocturno de Castellón y un punto de peregrinación para miles de jóvenes que cada fin de semana acudían atraídos por la música, la fiesta y el fenómeno de la Ruta del Bakalao.

Toni Losas

En sus años de máximo apogeo, a principios de los 2000, Pirámide convirtió sus noches en auténticos acontecimientos. Por su escenario y sus reservados desfilaron famosos televisivos, personajes populares, actores de series que arrasaban en audiencia y rostros que hoy forman parte de una memoria muy concreta: la de aquella España de comienzos de siglo de en la que un bolo podía llenar una discoteca y convertir un sábado cualquiera en una noche para recordar.

Ahora, con la antigua sala en pleno derribo y camino de una nueva vida vinculada a la automoción y las subastas on line, las imágenes del archivo permiten volver la vista atrás a algunas de aquellas noches que quedarán para siempre en la memoria colectiva.

Aquí van solo 10 de las muchas, muchas noches memorables para el recuerdo que hicieron historia en Pirámide:

Dinio, el rey del famoseo televisivo

Galería de fotos de un bolo de Dinio en la discoteca Pirámide /

Dinio García fue uno de esos personajes imposibles de entender fuera del ecosistema televisivo de principios de los 2000. Su relación con Marujita Díaz lo convirtió en un rostro habitual de los platós, especialmente en programas como Crónicas Marcianas, Salsa Rosa o Sábado Dolce Vita, y su paso por Hotel Glam en 2003 terminó de disparar su popularidad.

Dinio, rodeado de mujeres, en un bolo en la discoteca a principios de los 2000. / Archivo Mediterráneo

Su presencia en Pirámide resume perfectamente aquella época en la que la televisión y la noche iban de la mano. Bastaba con que un personaje popular apareciera anunciado en el cartel para que cientos de curiosos quisieran verlo de cerca, hacerse una foto o simplemente comprobar si aquel famoso que salía cada noche en televisión era igual en persona.

Pocholo, la mochila más famosa de España

Pocholo, con camiseta amarilla y cigarro en la mano, en abril de 2003. / Archivo Mediterráneo

Pocholo Martínez-Bordiú fue otro de los grandes iconos de aquella televisión excesiva, desenfadada y profundamente reconocible. Su paso por Hotel Glam lo convirtió en uno de los personajes más comentados del momento, hasta el punto de que su famosa mochila acabó formando parte del folclore televisivo español.

Pocholo, de fiesta en Pirámide. / Archivo Mediterráneo

En una discoteca como Pirámide, Pocholo encajaba como pocos: personaje nocturno, fiestero, imprevisible y convertido en celebridad precisamente por esa imagen de vida sin horarios. Su bolo pertenece a esa colección de noches que hoy parecen de otra época, cuando el simple anuncio de su visita bastaba para alimentar conversaciones durante toda la semana.

El Neng de Castefa y el grito de "¿Qué pasa, neng?"

Galería de fotos del Neng de Castefa (Eduardo Soto) en Pirámide /

Pocos personajes conectaban tanto con la cultura de discoteca como el Neng de Castefa. Creado por Edu Soto en el universo de Andreu Buenafuente, aquel “bakala” caricaturesco, acelerado y con el grito de “¿Qué pasa, neng?” se convirtió en un fenómeno televisivo a mediados de los 2000.

El Neng llenó Pirámide en junio de 2005. / Archivo Mediterráneo

Por eso su presencia en Pirámide tenía algo de círculo perfecto en junio de 2005. El personaje que parodiaba una estética y una forma de vivir la noche acababa actuando en uno de los templos donde ese mundo todavía seguía latiendo con fuerza. Fue una de esas visitas que hoy se recuerdan con una mezcla de sonrisa, vergüenza ajena y cariño generacional.

Juan Alfonso Baptista, el Óscar Reyes de Pasión de Gavilanes

Juan Alfonso Baptista, de 'Pasión de gavilanes', en Pirámide /

Juan Alfonso Baptista fue uno de los rostros masculinos de Pasión de Gavilanes, la telenovela que se convirtió en un fenómeno en España a mediados de los 2000. En la serie interpretaba a Óscar Reyes, uno de los hermanos protagonistas, dentro de un reparto encabezado también por Mario Cimarro, Michel Brown, Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss.

Juan Alfonso Baptista, de 'Pasión de gavilanes', perreó incluso con el público. / Archivo Mediterráneo

Su visita a Pirámide hay que entenderla en pleno furor por la serie. Aquellos actores cruzaron la pantalla y se convirtieron en reclamos para discotecas, firmas de autógrafos y apariciones públicas. Para muchos seguidores, verlos en directo era casi como tener delante a los personajes que cada tarde arrasaban en televisión.

Michel Brown, otro gavilán en Cabanes

Michel Brown, de 'Pasión de gavilanes', en Pirámide /

Michel Brown, Franco Reyes en Pasión de Gavilanes, fue otro de los actores de la telenovela que pasaron por Pirámide en aquellos años de fiebre gavilanera. La serie, estrenada originalmente en 2003, tuvo un impacto enorme y convirtió a sus protagonistas en ídolos populares en numerosos países de habla hispana.

En el centro, Michel Brown, con la camiseta del Villarreal, junto a los entonces futbolistas del Villarreal Rodolfo Arruabarrena (i) y César Arzo. / Archivo Mediterráneo

Su bolo en Cabanes refleja hasta qué punto Pirámide supo subirse a las olas televisivas del momento. Si una serie triunfaba, si un personaje estaba de moda o si un rostro llenaba portadas, la discoteca lo llevaba hasta su escenario para convertir la noche en acontecimiento.

Mario Cimarro, el gran galán de la telenovela

Mario Cimarro, de 'Pasión de gavilanes', en Pirámide /

Mario Cimarro, el inolvidable Juan Reyes, fue probablemente uno de los grandes reclamos de aquella etapa. Su personaje en Pasión de Gavilanes lo convirtió en uno de los galanes televisivos del momento, con una popularidad enorme entre el público que seguía la serie.

La visita del actor Mario Cimarro levantó mucha expectación. / Archivo Mediterráneo

En tiempos en los que las redes sociales todavía no marcaban el pulso de la fama como ahora, ver de cerca a un actor como Cimarro era un acontecimiento. Pirámide lo sabía y explotaba ese magnetismo: música, focos, colas, cámaras y la sensación de que aquella noche podía pasar algo especial.

Paola Rey, la Jimena Elizondo que también pasó por Pirámide

Paola Rey, de 'Pasión de gavilanes', en Pirámide /

Paola Rey interpretaba a Jimena Elizondo en Pasión de Gavilanes, una de las protagonistas femeninas de la serie. Su presencia en Pirámide completaba ese reguero de visitas de los actores principales de la telenovela, que fueron pasando por la discoteca en noches diferentes y alimentaron el vínculo entre la pequeña pantalla y la fiesta de los sábados.

Fotos de la visita a Pirámide de la actriz que interpretó a Jimena Elizondo en la serie. / Archivo Mediterráneo

La visita de Paola Rey recuerda una época en la que las telenovelas podían generar auténticos fenómenos de masas. Sus protagonistas no eran solo actores: eran caras familiares que entraban cada día en los hogares y que, de repente, aparecían una noche en una discoteca de Cabanes.

Eduardo Gómez, Mariano Delgado de Aquí no hay quien viva

Eduardo Gómez (Mariano Delgado), de 'Aquí no hay quien viva', en Pirámide /

Eduardo Gómez fue uno de los secundarios más queridos de la televisión española gracias a su papel de Mariano Delgado, el padre de Emilio, el portero de Aquí no hay quien viva. La serie se emitió en Antena 3 entre 2003 y 2006 y aquel personaje le dio una enorme popularidad.

Su visita no dejó indiferente a nadie. / Archivo Mediterráneo

Su presencia en Pirámide habla de otra clase de fama: la del personaje entrañable, reconocible al instante, que no necesitaba ser galán ni cantante para despertar simpatía. En aquellos años, Mariano era casi de la familia para millones de espectadores, y verlo aparecer en una sala como Pirámide era llevar un trozo de la televisión cotidiana al universo de la noche.

Los hombres de Paco, en Pirámide

Primero, en febrero de 2007, los actores Hugo Silva y Pepón Nieto visitaron la discoteca. / Archivo Mediterráneo

Hugo Silva y Pepón Nieto fueron dos de los rostros principales de Los hombres de Paco, la serie de Antena 3 emitida originalmente entre 2005 y 2010. La ficción mezcló comedia, acción policial y drama, y convirtió a personajes como Lucas Fernández y Mariano Moreno en referentes televisivos de aquellos años. Los dos actores visitaron la discoteca de Cabanes en febrero de 2007.

Montoya y Povedilla, de 'Los hombres de Paco', en Pirámide, en marzo de 2008. / Archivo Mediterráneo

Un año más tarde, en marzo de 2008, hicieron lo propio sus compañeros de reparto Aitor Luna (Gonzalo Montoya) y Carlos Santos (José Luis Povedilla).

Darek, el modelo que llenó titulares del corazón

Fotos de la visita del modelo Darek a Pirámide /

Darek se convirtió en uno de los nombres habituales de la crónica rosa española por su relación con Ana Obregón. Modelo polaco, exstríper y personaje mediático, su popularidad estalló en una época en la que los programas del corazón marcaban buena parte de la conversación televisiva.

Darek se hizo fotos con decenas de asistentes. / Archivo Mediterráneo

Su bolo en Pirámide en marzo de 2008 pertenece a esa España del famoseo de revista, plató y photocall. No hacía falta una gran carrera musical ni una película de éxito: bastaba con ser uno de los nombres del momento para que una discoteca lo convirtiera en reclamo de sábado noche.

Una etapa que ya no volverá

Todas aquellas noches forman parte de una Pirámide que ya solo sobrevivirá en las fotos, en los recuerdos y en las historias que muchos seguirán contando. Donde antes hubo música, colas, focos, bolos y madrugada, ahora avanzan las máquinas de demolición. Y donde durante años hubo una de las grandes referencias del ocio nocturno de Castellón, la nueva vida del recinto apunta hacia una campa de vehículos ligada a las subastas por internet.

El contraste resume el paso del tiempo con una contundencia difícil de ignorar: la Pirámide de los famosos, de los sábados interminables y de las noches multitudinarias está desapareciendo físicamente, pero su memoria queda atrapada en esas imágenes de archivo que devuelven, por un instante, el ruido, la estética y el pulso de una época que ya no volverá.