Almassora vive una jornada de emoción y tradición en la multitudinaria romería a Santa Quitèria

Almassora ha vuelto a vivir este domingo una de esas jornadas que no se explican solo con datos, sino con emociones compartidas, de las que se sienten en el ambiente desde primera hora. La romería hasta la ermita de Santa Quitèria ha reunido a miles de vecinos en un camino que, más que un recorrido, ha sido una muestra viva de identidad, tradición y pertenencia.

Desde el amanecer, la plaza de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora se ha ido llenando de pañuelos rojos al cuello y cintas conmemorativas, signos inequívocos de un día grande. A las 09.00 horas, la comitiva ha iniciado la marcha entre aplausos, música y ese murmullo constante de reencuentros y conversación que solo se da en las fiestas que de verdad importan.

La imagen ha sido la de un pueblo volcado: familias, peñas, mayores y jóvenes avanzando juntos hacia el paraje natural del río Millars, donde la ermita de la patrona vuelve a convertirse cada año en punto de encuentro emocional. El camino, salpicado de paradas, color y gestos de devoción, ha vuelto a confirmar el fuerte vínculo de los almassorins con sus costumbres.

Romería de Santa Quitèria 2026 / Gabriel Utiel

Encabezando la romería, la reina de las fiestas 2026, Martina Caparrós Mezquita, junto a las damas Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero, han presidido la comitiva vestidas con la indumentaria tradicional, acompañando el paso solemne de la jornada.

Galería: Almassora corona a Martina Caparrós como reina de las fiestas y refuerza la seguridad para Santa Quitèria / Mediterráneo

Autoridades presentes

Junto a ellas han participado la alcaldesa de Almassora, María Tormo; la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; el párroco de la Natividad, Juan Ángel Tapiador; el mantenedor de las fiestas, Sergi González; el diputado autonómico Luis Martínez; el concejal de Fiestas, Arturo Soler; representantes de la corporación municipal; el presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López; así como las integrantes de la Corte de Honor de la Virgen del Rosario y Santa Quitèria.

Uno de los momentos más llamativos del recorrido ha sido, como cada año, el paso de los carros engalanados, auténticas obras de creatividad popular que han vuelto a llenar de vida la romería. El primer premio ha sido para la peña El Jaleo, el segundo para La Kalanya y el tercero para L’Avagelio, entre aplausos del público que no dejaba de fotografiar cada detalle.

Video de Santa Quitèria 2026 en Facebook.

Vertiente solidaria

La vertiente solidaria también ha estado muy presente durante toda la jornada. La recaudación obtenida con la venta de cintas y pañuelos se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Almassora, sumando compromiso social a la tradición festiva.

A lo largo del camino no han faltado los pequeños rituales que dan sentido a la romería: el reparto del tradicional rotllet y copeta entre los romeros, las actividades infantiles en el paraje y el ambiente distendido de quienes hacen de esta jornada una celebración para todas las edades.

Ya al mediodía, la ermita ha acogido la misa solemne en honor a la patrona, en un ambiente de recogimiento. Después, la música y la tradición han vuelto a tomar el protagonismo con el ball de plaça interpretado por la Asociación Cultural El Torrelló a las puertas del templo.

La jornada ha continuado con la multitudinaria paella monumental patrocinada por CaixAlmassora, uno de los momentos más esperados para compartir mesa, conversación y sobremesa en el entorno natural del Millars.

Renovación del paraje

Más allá del ambiente festivo, muchos asistentes han podido comprobar la transformación del paraje gracias a las obras de renovación del entorno del puente de Santa Quitèria, que incluyen un albergue moderno, una plaza-mirador y la adecuación paisajística de la ribera. Una actuación cercana a los 2,5 millones de euros, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

“Es emocionante comprobar cada año el cariño, la fe y el respeto con el que Almassora acompaña a su patrona. Santa Quitèria forma parte de nuestra identidad y representa la unión de todo un pueblo en torno a sus raíces y tradiciones”, ha señalado la alcaldesa, María Tormo.

La romería, sin embargo, no ha terminado aquí. Por la tarde, alrededor de las 18.00 horas, se ha llevado a cabo el regreso de Santa Quitèria desde su ermita hasta la iglesia de San José y posteriormente hasta la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario, en un traslado que ha vuelto a reunir a miles de personas y que ha estado acompañado por el encendido de las tradicionales hogueras a su paso.

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