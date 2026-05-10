Burriana celebra la tercera edición de la Dansà, un homenaje a sus raíces culturales

La cultura popular valenciana ha vuelto a ser protagonista en Burriana con la celebración de la III Dansà a la Mare de Déu dels Desemparats. El evento, que ha tenido lugar esta mañana en la Plaça de les Monges, ha logrado consolidarse en su tercera edición como una cita ineludible en el calendario tradicional festivo de la capital de la Plana Baixa.

Los falleros y falleras de las diferentes comisiones de la ciudad han participado en este baile colectivo por parejas tras varias semanas de ensayos en el Llar Fallero. Bajo las directrices de Elena Sales, miembro del Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla y de la Junta Local Fallera, los participantes han protagonizado un multitudinario encuentro que ha puesto en valor el rico patrimonio cultural y los bailes tradicionales que definen la identidad de Burriana.

Reinas falleras y cortes de honor. / Mediterráneo

La Dansà ha contado, además, con la presencia de las reinas falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por sus cortes de honor y miembros de la Junta Local Fallera, que no han querido perderse este reencuentro con las raíces y el folklore valenciano. La jornada ha estado amenizada por la música en directo de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Burriana, que junto a la colaboración del Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla, han aportado el ritmo necesario para convertir la plaza en un escenario de cultura y devoción a la Mare de Déu dels Desamparats.

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Una pareja en la III Dansà a la Mare de Déu dels Desemparats. / Mediterráneo

La concejala de Fallas, Paloma Boix, ha destacado tras el acto que “la Dansà se ha convertido en una cita ineludible con nuestras tradiciones. Llegar a la tercera edición es síntoma del entusiasmo con el que el mundo fallero y los vecinos viven nuestras costumbres”. Asimismo, Boix ha señalado que “este encuentro supone un marco incomparable para rendir homenaje a nuestras raíces y poner en valor el rico patrimonio cultural que nos une como municipio”.