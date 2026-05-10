La Hermandad del Cristo del Calvario de l'Alcora conmemora su 50 aniversario

Con lleno total del Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora, la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario celebró su acto institucional con motivo de su 50 aniversario, en una jornada de gran participación que reunió a cofrades, representantes de otras hermandades y vecinos.

Se trata de la cofradía mixta más numerosa de la capital de l’Alcalatén, con cerca de 500 miembros, y la que cuenta también con la mayor sección interna de tambores y bombos. Además, la hermandad destaca por ser impulsora de la Rompida de la Hora, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El acto, dirigido por Juan Luna, ofreció un completo programa que combinó tradición, música y poesía. La Big Band L’Alcora Secret Society, dirigida por Víctor Colomer, protagonizó una destacada exhibición conjunta de tambores y bombos con instrumentos de viento metal. A ello se sumaron los recitales de poesía de Carlos Esteban y Davinia Conejos, una saeta al Cristo interpretada por Diego Gómez con la danza de Andrea Vaquero, y la música popular valenciana de Tamara Bellés con guitarra de Diego Fabra, manteniéndose el tambor como elemento central.

Magnífica exhibición de los tambores y bombos. / Javier Nomdedeu

Durante la celebración se rindió homenaje a la madrina de la hermandad, Amparo Lluesma, así como a los presidentes Vicente Albaro, José Luis Esteban, Cristóbal Miralles, Fernando Rovellat, Melchor Paús (representado por su viuda Lucía Branchat) y Sergio Grangel. También se proyectaron imágenes en recuerdo de los cofrades fallecidos.

Fin de fiesta

El acto concluyó con un vino de honor en los salones de la Caixa Rural. Además, se anunció la próxima presentación del libro conmemorativo del 50 aniversario, que recogerá colaboraciones de autores y entidades locales.

La música popular valenciana de Tamara Bellés con guitarra de Diego Fabra. / Javier Nomdedeu

La hermandad es mixta desde 1985, aunque fue en 2023 cuando se consolidó plenamente la incorporación de mujeres, lo que ha contribuido a su crecimiento reciente. Asimismo, ha sido clave en la creación de la Asociación de Bombos y Tambores de la provincia de Castellón (Abotacas) y en la integración de l’Alcora en el Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo.

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Entre sus elementos más destacados figura la talla del Santísimo Cristo, obra del escultor castellonense Agustín Ahís Marco, así como la imagen del Cristo Resucitado, realizada por Darío Fernández y sufragada por Torrecid, Cerámicas Aparici y Amparo Lluesma.