Onda clausura la fase provincial de las Olimpiadas Matemáticas con la participación de jóvenes talentos

Onda ha acogido este sábado la clausura de la fase provincial de las Olimpiadas Matemáticas, una cita educativa que ha reunido en la ciudad a estudiantes de Primaria y Secundaria llegados de distintos puntos de la provincia para poner a prueba su ingenio, razonamiento lógico y capacidad de resolución de problemas.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, acompañada por la concejala de Educación, María Ojeda, ha participado en el acto de clausura y entrega de reconocimientos, en el que ha felicitado al alumnado participante, al profesorado y a las familias por fomentar el interés por el conocimiento y el aprendizaje.

Durante su intervención, Ballester ha puesto en valor el papel de las matemáticas como herramienta educativa y de pensamiento crítico, destacando: “En un momento en el que vivimos rodeados de inmediatez y tecnología, las matemáticas siguen siendo esenciales porque nos enseñan a pensar, a analizar y a enfrentarnos a retos”. Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que más allá de los resultados “lo importante es el esfuerzo, la curiosidad y las ganas de aprender que habéis demostrado todos los participantes”.

Algunos de los ganadores de la fase final. / Mediterráneo

Talento joven y educación de calidad

La jornada ha servido para reconocer el trabajo y la dedicación de decenas de estudiantes que han participado en esta competición impulsada por la Societat d’Educació Matemàtica Al-Khwarizmi, entidad organizadora de las Olimpiadas Matemáticas en la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar las matemáticas al alumnado desde una perspectiva lúdica, participativa y basada en la resolución de problemas.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y la concejala de Educación, María Ojeda, con los premiados. / Mediterráneo

La competición se estructura en diferentes fases —comarcal, provincial, autonómica y nacional— y reúne cada año a miles de estudiantes de toda España, consolidándose como una de las actividades educativas de referencia para fomentar el talento científico y matemático entre los jóvenes.

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Durante el acto, la alcaldesa también ha reivindicado la necesidad de seguir construyendo ciudades pensadas para el desarrollo integral de la infancia y la juventud. “Onda trabaja para ser una ciudad amable, con espacios donde nuestros niños y jóvenes puedan crecer felices, pero también una ciudad que apuesta por la educación, la cultura y el talento como pilares fundamentales de futuro”, ha señalado Ballester.