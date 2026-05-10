Terra Ceràmica transforma l’Alcora en un laboratorio de arte contemporáneo

L’Alcora acoge la segunda edición de Terra Ceràmica, comisariada por la artista local Ana Beltrán Porcar, que sitúa el cuerpo, el tiempo y la materia en el centro de la experiencia artística. Tras una primera edición que despertó gran interés y reunió una numerosa audiencia en torno a esta especial experiencia artística, el festival regresa ampliando su programación y abriendo nuevos espacios al público.

Terra Ceràmica vuelve a proponer emplazamientos especiales de l’Alcora como punto de encuentro para el arte contemporáneo, para compartir esta fusión entre la cerámica y la acción. Un encuentro que invita a mirar la cerámica desde otro lugar, como proceso vivo. Dos días en que diferentes artistas activarán el espacio con la energía de la performance junto al arte cerámico tanto desde su base como tierra y barro, como en sus procesos de transformación y hasta su materialidad final como porcelana.

En esta edición se podrá disfrutar del ciclo desde el viernes 15 de mayo, cuando se explorarán los símbolos y esencias con Liliana Díaz con su Arcano XVII, en la ESCAL; para después sentir los vínculos que Liliana crea junto a Cynthia Fusillo con la fuerza del Intercambio de Remedios con su performance en la plaça la Sang.

Más protagonistas

El sábado 16, la Reial Fàbrica de l’Alcora volverá a ser el corazón del ciclo, un lugar cargado de memoria que se reactiva desde la contemporaneidad. Toda la jornadas se dedicará al arte cerámico de acción con artistas excepcionales en este emblemático espacio. Comenzará con la importancia del contacto, con la vuelta al tiempo lento, y la reflexión para la transformación con He loves me, he loves me not de Noemi Iglesias Barrios.

Terra Ceràmica 2024. / Javier Nomdedeu

Seguirá con las artistas internacionales Christine Coste, Claire Bossé i Gilles Constant, que desde Francia llegan para a ofrecer un viaje hacia una tierra externa hacia un lugar desconocido en un tiempo misterioso haciéndonos imaginar nuevas formas de vivir con Passagères Souterraines. Y, para cerrar, el público asistente vibrará con el proceso creativo de Ángel Igual y Antonio Pérez Requena con el fuego transformador, en un rito compartido con su Dansa del Foc.

Una apuesta conjunta

Para hacer posible esta propuesta colaboran el Ayuntamiento del municipio, la Caixa Rural de l’Alcora, el Museu de Ceràmica y la ESCAL, haciendo que este ciclo pueda tomar cuerpo para el disfrute de la población y asistentes y para la promoción e impulso del arte cerámico contemporáneo en la provincia.

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Terra Ceràmica 2024. / Javier Nomdedeu

Terra Ceràmica no es solo un festival, sino que también plantea una invitación a detenerse, a observar y sentir la materia y el tiempo de otra manera. A redescubrir un territorio profundamente vinculado a la cerámica desde una mirada contemporánea, abierta y reflexiva. En un momento en el que todo parece acelerarse, este ciclo propone volver a lo esencial: al cuerpo, al gesto y a la tierra. El público está invitado a disfrutar de esta experiencia única, a acercarse y a habitar el proceso de la performance cerámica en l’Alcora.