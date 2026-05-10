Todolella activa la primera inversión para salvar el conjunto de Sant Cristòfol

El Ayuntamiento de Todolella ha puesto en marcha una nueva fase de intervención para la recuperación del conjunto de Sant Cristòfol de la localidad, uno de los espacios patrimoniales más significativos del municipio y de referencia para la comarca de Els Ports, actualmente afectado por un proceso de deterioro estructural.

La actuación se enmarca en una estrategia de financiación conjunta que ya suma 222.000 euros iniciales, procedentes de distintas administraciones y fondos. En concreto, la Generalitat Valenciana ha concedido una ayuda de 150.000 euros, a la que se añaden 22.000 euros de fondos propios del consistorio y otros 50.000 euros procedentes de medidas compensatorias vinculadas a parques eólicos activos en esta zona.

Desde el consistorio se subraya que este primer paquete de financiación supone un punto de partida clave para activar unas obras largamente demandadas, complejas desde el punto de vista técnico y necesarias para garantizar la conservación de este espacio patrimonial de Todolella.

Los trabajos previstos se centran en una intervención de carácter estructural especialmente relevante, que incluye la ejecución de un sistema de micropilotaje o pivotaje de decenas de metros de profundidad, con el objetivo de fijar y estabilizar el conjunto de edificios y evitar movimientos derivados de la inestabilidad del terreno. Este sistema permitirá anclar la cimentación y reducir los desplazamientos que han contribuido al deterioro progresivo de este enclave en los últimos años.

Más actuaciones

Paralelamente, el proyecto contempla la reparación de las grietas existentes, la consolidación de elementos constructivos afectados y la recuperación de la estabilidad general del edificio. Asimismo, el plan previsto incluye la adecuación de los espacios interiores, con el objetivo de recuperar la funcionalidad del conjunto y permitir que puedan volver a disfrutarse todas sus estancias en condiciones de seguridad.

Sant Cristòfol de Todolella no solo tiene valor patrimonial y religioso, sino que constituye un espacio profundamente arraigado en la vida social de la comarca de Els Ports. Y es que, cada año, cuatro municipios de la comarca -Cinctorres, Todolella, la Mata y Forcall- realizan visitas y encuentros en el entorno de este paraje, lo que refuerza su papel como punto de encuentro comarcal y peculiar espacio de tradición compartida.

Los vecinos de Todolella no perdieron la ocasión de visitar Sant Cristòfol en la rogativa del 1 de mayo. / Javier Ortí

La intervención actual llega tras años de advertencias técnicas sobre el estado del conjunto, con patologías estructurales detectadas en muros, cubiertas y elementos de carga. De hecho, en el 2022, la situación obligó a prohibir la celebración de misas en el interior de la ermita, debido a los riesgos existentes en materia de seguridad, lo que supuso el cierre funcional del espacio y evidenció la necesidad de una intervención integral.

Estrategia por fases

El Ayuntamiento de Todolella ha optado por una estrategia de intervención por fases y que, en su primera campaña, se centra en la estabilización del conjunto pata, posteriormente, acometer su recuperación patrimonial completa.

De forma paralela, el consistorio mantiene abiertas negociaciones con la Diputación de Castellón y ha trasladado también la solicitud de financiación a la Conselleria de Cultura y Patrimonio, con el fin de sumar nuevas aportaciones que permitan completar el ambicioso y necesario proyecto que garantice la conservación del grupo de inmuebles que lo conforman.

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El emblemático ermitorio de Sant Cristòfol de la Saranyana y los inmuebles anexos, entre ellos el antiguo albergue en el que murieron 18 personas en el 2025 como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono por la mala combustión de una estufa, requiere una inversión de dos millones de euros para evitar su derrumbe, según los cálculos realizados tras la elaboración de un estudio geotécnico, en el que se determinó que las grietas de los inmuebles tienen como factor determinante los movimientos que se producen en la muela sobre la que se asientan. De hecho, una de las claves del problema fueron pequeños terremotos acaecidos en el 2020 y 2021.