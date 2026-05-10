Vall d’Alba une tradición y convivencia en la popular romería a Sant Cristòfol

Vall d’Alba ha vivido este domingo una de las citas más emotivas y participativas de su calendario festivo con la tradicional romería hasta la ermita de Sant Cristòfol, una jornada muy especial este año al conmemorarse el 30º aniversario de la construcción del ermitorio.

Desde primera hora, numerosos vecinos y visitantes se han concentrado en la plaza Mayor, frente al ayuntamiento, para recoger el tradicional pañuelo e iniciar la peregrinación presidida por la imagen del santo tallada en madera. Además, no ha faltado la exhibición de bailes regionales a cargo del Grup de Danses de la Vall d’Alba.

La alcaldesa y la reina de fiestas de Vall d’Alba encabezaron la romería. / Mediterráneo

Tras el canto de los gozos, la alcaldesa, Marta Barrachina, ha sido la encargada de colocar el pañuelo a la imagen del santo y abrir la comitiva que ha ascendido hasta la muntanyeta, acompañada por la Associació Musical Valldalbense. Una comitiva que ha estado integrada por autoridades municipales, la reina de las fiestas, sus damas y cavallers, así como numerosos vecinos, que han acompañado la imagen de Sant Cristòfol, portada a hombros por los kintos, hasta llegar a la ermita situada en lo más alto del monte l’Albea.

Significado especial

«Este año, la romería tiene un significado todavía más especial al cumplirse 30 años de la construcción de la ermita de Sant Cristòfol, un espacio muy querido por todos los vecinos», ha afirmado Barrachina, quien ha destacado que «esta jornada representa la unión, la convivencia y el orgullo de mantener vivas nuestras tradiciones».

Una vez en el ermitorio, se ha celebrado la misa y, después, los asistentes han disfrutado de una paella monumental para 1.200 comensales, además de baile popular, talleres y actividades infantiles.