Acció Ecologista-Agró pide la suspensión de vuelos en el aeródromo de La Llosa para proteger la avifauna

Acció Ecologista-Agró se ha dirigido a la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental y a la Dirección General de Medio Natural y Animal para solicitar la suspensión cautelar de la actividad del aeródromo de La Llosa. La entidad ecologista pide que se detengan los vuelos recreativos mientras dure la temporada de cría y reproducción con el objetivo de evitar perjuicios sobre la avifauna.

A pesar de la denegación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de regularización del aeródromo de La Llosa, solicitada por la empresa Diglar Vicbal, los vuelos recreativos continúan realizándose cada día en la Marjal de Almenara, zona húmeda incluida en la Red Natura 2000. Las avionetas atraviesan rutas clave para la reproducción y la alimentación de muchas especies de avifauna, derivándose de estas maniobras mayores afecciones ahora, de cara al periodo de cría y reproducción.

Entre las aves que pueden verse afectadas por el vuelo de ultraligeros sobre la zona A de máxima protección del humedal se encuentran el águila pescadora, catalogada como vulnerable, y la cerceta pardilla, catalogada en peligro de extinción, siendo ambas especies objeto de proyectos LIFE europeos debido al mal estado de conservación en que se encuentran.

¿Cierre definitivo de la escuela de pilotos?

Como ha manifestado el colectivo en reiteradas ocasiones, que además ha pedido el cierre definitivo de la escuela de pilotos, esta actividad no solo compromete las mejoras poblacionales de determinadas especies de flora y fauna impulsadas por la Generalitat durante décadas, sino que además es contraria a los objetivos de las figuras de protección otorgadas al espacio, declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación.

Estos argumentos quedan reforzados en el escrito remitido por la organización a la Dirección General de Urbanismo y a la Dirección General de Medio Natural, en el que las activistas recuerdan que, tal como se especifica en el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón el 4 de marzo de 2026, “la actividad para la que se solicita declaración de interés comunitario se considera no autorizable en todo el ámbito de la marjal por resultar incompatible con la conservación de los valores y especies que han determinado su inclusión en la Red Natura 2000”.

Acció Ecologista-Agró insiste en que precisamente por los efectos negativos del aeródromo sobre la biodiversidad, en el artículo 5.1.3, Normas para la protección de especies de fauna y flora del Decreto 132/2021, se propone la prohibición del sobrevuelo de aeronaves desde el nivel del suelo hasta la altitud de 304,8 metros (1000 ft AGL), excepto las aeronaves españolas del Estado cuando así lo exija su cometido o por motivos de emergencia.

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Finalmente, Agró reclama poner fin a esta presión antrópica que compromete la conservación y protección de la avifauna y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. “Por ello consideramos oportuno que esta restricción temporal se establezca al menos hasta que finalice la temporada de cría y reproducción”, señalan.