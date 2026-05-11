Almassora aprueba 90.000 euros para subvenciones deportivas, accesibilidad y gratuidad del autobús para jubilados

El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado una modificación de crédito por importe de 90.184,57 euros para incrementar las subvenciones a los clubs deportivos, mejorar la accesibilidad en la puerta de entrada del Ayuntamiento y efectuar el abono del coste derivado de la gratuidad del servicio de autobús urbano para las personas jubiladas del municipio.

Almassora sigue apostando por mantener la gratuidad del servicio de autobús urbano a los jubilados, favoreciendo así su movilidad y facilitando sus desplazamientos diarios por el término municipal. La modificación presupuestaria contempla la dotación económica necesaria para hacer frente a los pagos derivados.

De igual modo, se ha incrementado en 31.000 euros las subvenciones que reciben los clubs deportivos. En concreto, la cifra total destinada a apoyar al deporte local asciende a 296.132,60 euros, beneficiando de manera directa a 21 entidades deportivas, así como a deportistas locales que reciben una subvención municipal directa por los logros alcanzados.

Asimismo, también se genera crédito para la mejora de la accesibilidad en el Ayuntamiento, eliminando barreras arquitectónicas con la sustitución de la actual puerta de acceso por otra de apertura automática.

Además de estas tres cuestiones, la modificación de crédito aprobada en la sesión plenaria incluye otras partidas destinadas a atender diferentes necesidades y actuaciones municipales.

Toma de posesión de Francisco Javier Martí

Al inicio de la sesión plenaria ha tomado posesión de su cargo como concejal del PSPV Javier Martí, que repite como edil tras la renuncia que presentó Carmina Martinavarro. La alcaldesa, María Tormo, le ha dado la bienvenida y le ha deseado el mayor de los aciertos.

Durante el pleno ha salido adelante una propuesta para reforzar la atención primaria y la implantación de especialidades sanitarias, así como la proposición para solicitar la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización en la utilización de los remanentes de tesorería debido a las consecuencias socioeconómicas del conflicto en Irán.