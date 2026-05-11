Benicarló recibirá este jueves a la ministra Diana Morant por la Semana de la Ciencia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participará este jueves en la 14ª edición de la Semana de la Ciencia de Benicarló, una cita que reunirá durante los próximos días a investigadores, divulgadores y especialistas en distintos ámbitos científicos.

La programación arrancará finalmente este miércoles, después de la suspensión de las actividades previstas para lunes y martes a causa de la huelga indefinida convocada por el profesorado de la educación pública.

La Semana de la Ciencia se retomará con la participación de la joven científica benicarlanda Mariona Giner Mascarell, investigadora en cosmología computacional en Estados Unidos, que ofrecerá varias charlas divulgativas sobre el universo y los agujeros negros. Ese mismo miércoles, a las 18.00 horas, tendrá lugar la mesa redonda ‘¿Por qué no miramos las plantas? La visión botánica de Ferran Royo Pla’, con la participación de especialistas en botánica y patrimonio natural.

Cartel de la Semana de la Ciencia de Benicarló. / Mediterráneo

Uno de los actos centrales de esta edición llegará el jueves con la visita de la ministra Diana Morant al MucBe, donde participará en la presentación de varios proyectos científicos elaborados por alumnado de Benicarló y reconocidos internacionalmente. Su presencia refuerza la proyección de una Semana de la Ciencia que vuelve a situar a la ciudad como punto de encuentro entre la investigación, la educación y la divulgación científica.

La jornada del jueves incluirá también la conferencia del científico benicarlando Miguel Cornelles Soriano, investigador del CSIC, que abordará la física de los sistemas complejos y la relación entre fotónica, inteligencia artificial y comportamientos colectivos.

La programación continuará el viernes con la conferencia del historiador de la ciencia Juan Pimentel, que impartirá la charla ‘Tesoros y fantasmas de la ciencia española’.

El sábado, la Semana de la Ciencia abordará uno de los temas más actuales, la inteligencia artificial, con una conferencia sobre sus retos y oportunidades. A continuación, el divulgador conocido como ‘Operador Nuclear’ ofrecerá una charla sobre el papel de la energía nuclear en el futuro energético.

La clausura llegará el domingo con El Circo de los Sentidos, una actividad familiar inmersiva que convertirá la plaza de Sant Bartomeu en un espacio de experimentación sensorial para todos los públicos.