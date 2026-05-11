Benicàssim refuerza con luces solares la seguridad en 12 pasos de peatones de Santo Tomás

Benicàssim refuerza la seguridad vial en una de sus vías con más tránsito con la instalación de captafaros solares en 12 pasos de peatones de la calle Santo Tomás, una actuación impulsada por el área de Movilidad para mejorar la visibilidad en puntos con elevada intensidad de tráfico y en condiciones de baja iluminación.

Estos dispositivos luminosos funcionan de forma autónoma y permiten reforzar la señalización horizontal, especialmente durante la noche o en jornadas con menor visibilidad. La medida busca aumentar la protección de los peatones y favorecer una circulación más segura en una de las arterias principales del casco urbano.

La actuación arrancará en la calle Santo Tomás y también incluirá el paso de peatones situado frente a la biblioteca municipal, donde quedarán instaladas las dos unidades restantes. El Ayuntamiento ya había comprobado la eficacia de este sistema en el paso de peatones de la avenida La Parreta, frente al residencial Oasis, donde la colocación de captafaros solares mejoró notablemente la visibilidad tanto de día como de noche.

La alcaldesa, Susana Marqués, destaca que “la seguridad vial es una prioridad para este equipo de gobierno, y actuaciones como esta responden a una demanda ciudadana clara: contar con espacios públicos más seguros, especialmente para los peatones”. En este sentido, subraya que “seguimos invirtiendo en soluciones innovadoras y sostenibles que contribuyen a prevenir accidentes y a mejorar la convivencia en nuestras calles”.

Más visibilidad en puntos sensibles

Por su parte, la concejala de Movilidad, Isabel Cuadros, señala que “los captafaros solares son una herramienta eficaz para reforzar la visibilidad en puntos críticos, especialmente en horarios nocturnos o en días con baja visibilidad”. Además, añade que “desde el área de Movilidad seguimos trabajando en una planificación integral que combina tecnología, mantenimiento urbano y concienciación para avanzar hacia un modelo de ciudad más segura, ordenada y accesible para todos”.

La instalación forma parte de las actuaciones municipales orientadas a avanzar hacia una movilidad más segura, accesible y sostenible, con soluciones que combinan eficiencia energética, mejora urbana y protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública.