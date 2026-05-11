Instalan un buzón de sugerencias
Burriana potencia sus huertos de ocio para fomentar la convivencia y combatir la soledad de los mayores
El Ayuntamiento acomete tareas de mantenimiento y limpieza en las parcelas y zonas comunes de este espacio de participación social
El Ayuntamiento de Burriana ha acometido tareas de adecuación y mantenimiento en los huertos de ocio, un espacio municipal concebido como una propuesta de participación social y educación ambiental dirigida especialmente a los mayores del municipio. Esta iniciativa busca fomentar el ocio al aire libre mediante la práctica de una actividad sana, natural y creativa que contribuya a un envejecimiento activo.
Entre las labores principales realizadas por el equipo municipal destaca el desbroce y la limpieza de las parcelas que se encuentran temporalmente libres, así como la adecuación de las zonas comunes mediante la poda de la vegetación y el espacio destinado a las plazas de aparcamiento de vehículos. Estas actuaciones garantizan que el recinto se mantenga en buenas condiciones para su uso diario por parte de los beneficiarios.
Como novedad en esta intervención, y atendiendo a una petición expresa de la propia asociación y de los usuarios del espacio, se ha instalado un buzón de sugerencias para recoger las inquietudes y propuestas de mejora de los usuarios. Asimismo, se ha colocado un nuevo contenedor de desperdicios para facilitar el mantenimiento de la limpieza en todo el entorno.
Intercambio de conocimientos
El objetivo de estos huertos de ocio va más allá del cultivo, ya que buscan atenuar la soledad y el aislamiento de los mayores, potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los usuarios, y fomentar la agricultura tradicional y ecológica respetuosa con el medio ambiente. De esta manera, se aprovecha la experiencia hortícola de nuestros mayores dentro de la programación ambiental del municipio.
El concejal de Agricultura, Fran Capdevila, ha puesto en valor las acciones emprendidas para mejorar este espacio, subrayando que “estas mejoras para los mayores de Burriana son para ofrecerles un entorno digno, seguro y cómodo donde puedan seguir activos y compartiendo sus conocimientos de la tierra”.
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