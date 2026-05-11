Cabanes transformará con 300.000 euros su centro neurálgico para ganar espacio peatonal

La plaza Els Hostals de Cabanes se transformará en un antes y un después tras las obras de reurbanización que tratarán de convertirla en un foro social más amplio, peatonal y con una mejor y más fluida ordenación del tráfico que circula diariamente. Se trata de la plaza más céntrica del municipio, ya que representa el epicentro social y económico del municipio que también se convierte, durante diferentes eventos a lo largo del año, en el centro cultural del pueblo.

El Ayuntamiento acomete unas obras de mejora cuya finalidad radica en la reordenación de la red viaria de la plaza, generando nuevos espacios accesibles para el uso de peatones. La inversión destinada a la plaza Els Hostals asciende a 111.674,46 euros, mientras que se dedicarán 194.118,47 euros a la renovación total de la calle la Cava, la principal vía de salida hacia la carretera CV-146 en dirección a la Ribera de Cabanes.

"Invertimos más de 300.000 euros en mejorar nuestro punto principal de encuentro. Estas obras permitirán transformarla en un espacio más cercano, abierto y amable con el vecindario. Con mayor zona peatonal y de tranquilidad para las familias. De hecho, los servicios de restauración que se prestan en terraza continuarán con total normalidad tras las obras de renovación", ha explicado la alcaldesa, Virginia Martí. De la misma manera, se delimitarán las zonas reservadas a la circulación y estacionamiento.

Las obras se han iniciado este lunes, día posterior al final de las fiestas de mayo de Cabanes en honor a la Mare de Déu del Bon Succés. Está previsto ejecutarse en un plazo de 12 semanas. La idea, por tanto, será unir de una manera más orgánica y accesible el tránsito habitual de entrada y salida del pueblo, trazando la recta entre la calle Delegat Valera, la plaça Els Hostals y la calle la Cava de salida.

Renovación de la calle la Cava

La calle la Cava está unida a la plaça Els Hostals. De este modo, el proyecto global renovará por completo este vial tanto en las múltiples redes de suministros hacia los domicilios así como en la pavimentación del suelo. Así pues, la primera fase del proyecto se llevará a cabo mediante la mejora y renovación de la red de suministro de agua, valorada en 60.606,35 euros.

"Aprovechando que levantamos el pavimento e iniciamos las obras, continuaremos sustituyendo la red de agua potable que llegan a los domicilios. Suministros vitales y fundamentales para la población. Tras estos trabajos, la remodelación de pavimentos y nuevas aceras accesibles será total", ha explicado Martí.

Hay que destacar que esta calle es la principal vía de salida hacia la carretera CV-146 en dirección a la Ribera. Las obras en dicho emplazamiento también se han iniciado este lunes.