La cuna del ajedrez moderno: 531 años del tratado 'made in Castellón' que cambió este juego para siempre

Segorbe tiene este fin de semana una cita con su propia historia. Y no una cualquiera. Este viernes, 15 de mayo, se cumplen 531 años de la publicación del primer tratado de ajedrez impreso del mundo, una obra firmada en 1495 por el ajedrecista segorbino Francesch Vicent y considerada una pieza clave en la evolución del juego que hoy se practica en todo el planeta.

La fecha ya venía siendo recordada en la ciudad en años anteriores, pero esta vez la celebración tendrá un sabor especial. Será la primera conmemoración desde que el 15 de mayo fue reconocido oficialmente como Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana, una distinción aprobada el pasado 30 de mayo de 2025 por la Comisión de Educación y Cultura de Les Corts, con el respaldo unánime de PP, PSOE, VOX y Compromís.

El acto central de la programación llegará este sábado, a las 19.30 horas, en el salón de los alcaldes del ayuntamiento, con la presentación del libro Segorbe en la Historia del Ajedrez, editado por la Asociación Cultural La Aldaba. La obra está firmada por el cronista oficial de la ciudad de Segorbe, Rafael Martín Artíguez, quien repasa la estrecha relación de la capital del Palancia con este juego milenario.

Portada del libro. / Mediterráneo

El libro pone el foco en la importancia de Francesch Vicent, autor del tratado Libre dels jochs partitis dels Scachs en nombre de 100, una obra teórico-práctica sobre el ajedrez publicada en plena expansión de las nuevas técnicas de impresión de Gutenberg. Aunque actualmente no se conserva ningún ejemplar conocido, sí existen referencias bibliográficas que han permitido mantener viva la relevancia de este incunable.

La celebración coincidirá, además, con el XIII Mercado Medieval María de Luna, que se inaugurará el viernes 15 y se prolongará hasta el domingo 17 de mayo. Una coincidencia especialmente simbólica, ya que la figura de María de Luna, Señora de Segorbe y Reina de la Corona de Aragón, ha sido vinculada por estudios recientes con la inspiración de la reina o dama del ajedrez.

Y no se trata de una pieza cualquiera. La dama se convirtió en la más poderosa del tablero con las nuevas reglas del juego, unas normas que Francesch Vicent ayudó a divulgar a través de su tratado. Dicho de otro modo: Segorbe no solo presume de historia, sino también de haber estado en el lugar y el momento en que el ajedrez empezó a parecerse al que conocemos hoy.

Con historia, cultura, mercado medieval y mucho ajedrez, Segorbe se prepara para un fin de semana que invita a mirar al pasado sin perder de vista el tablero. Una buena excusa para visitar la ciudad y descubrir el rincón de Castellón desde el que, hace más de cinco siglos, se movió una pieza decisiva para cambiar el juego para siempre.