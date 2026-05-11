Moncofa blinda su futuro educativo: el nuevo colegio tendrá 18 aulas y dos líneas completas

El futuro mapa educativo de Moncofa empieza a tomar forma. El Ayuntamiento ha anunciado que el nuevo centro educativo previsto en el municipio contará con dos líneas completas, una dotación que permitirá dar respuesta al crecimiento demográfico de la localidad y reforzar la oferta educativa pública para las familias.

Según la planificación técnica validada tras una reunión entre el equipo de gobierno municipal y la Dirección Territorial de Educación, la nueva escuela dispondrá de 18 unidades educativas, distribuidas en 6 grupos de Infantil y 12 grupos de Primaria.

El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, ha destacado que esta infraestructura “es fundamental para garantizar el futuro educativo del municipio y responder al importante crecimiento poblacional que ha experimentado Moncofa durante los últimos años”.

En este sentido, el primer edil ha recordado el caso del CEIP Avel·lí Corma, que desde su apertura ha incrementado en un 50% el número de alumnos, pasando de dos a tres líneas educativas y obligando a habilitar nuevas aulas con la colaboración constante del Ayuntamiento.

Crecimiento sostenible

“El crecimiento de Moncofa hace imprescindible planificar infraestructuras educativas modernas, suficientes y preparadas para el futuro. Este nuevo centro permitirá seguir ofreciendo una educación pública de calidad y unas instalaciones adecuadas para las familias del municipio”, ha señalado Alós.

La reunión en la que se abordó la planificación definitiva del centro contó también con la participación de la directora territorial de Educación, María de la Fuente; la concejala Arantxa Martí; así como representantes del AMPA y de la dirección del CEIP Avel·lí Corma, en una muestra de trabajo conjunto y consenso entre todas las partes implicadas.

Desde el Ayuntamiento han valorado muy positivamente el avance del proyecto y han subrayado que esta nueva infraestructura educativa será clave para consolidar el crecimiento sostenible de Moncofa y reforzar los servicios públicos dirigidos a las familias.