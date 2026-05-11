Onda dará ayudas de hasta 4.500 euros a las empresas por contratar a vecinos en paro

El Ayuntamiento de Onda activa una de sus principales líneas de apoyo al empleo local con la publicación de la convocatoria de ayudas económicas destinada a impulsar la contratación de personas desempleadas empadronadas en el municipio. La iniciativa permitirá subvencionar con hasta 4.500 euros las nuevas incorporaciones laborales realizadas por empresas, autónomos y entidades ubicadas en la localidad.

La propuesta cuenta con una dotación inicial de 50.000 euros y permitirá subvencionar contratos formalizados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El objetivo es favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos con mayores dificultades de inserción y, al mismo tiempo, seguir reforzando el tejido económico y empresarial del municipio.

En este sentido, la alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado: “Seguimos apostando por políticas útiles, que llegan directamente a las personas y ayudan a transformar oportunidades en empleo real”. “Queremos que las empresas de Onda encuentren apoyo para seguir creciendo y que ningún ondense se quede atrás a la hora de acceder al mercado laboral”, ha añadido.

Entre 800 y 4.500 euros

La convocatoria contempla ayudas de entre 800 y 4.500 euros en función del perfil contratado y de la modalidad contractual. Las cuantías más elevadas estarán destinadas a fomentar contratos indefinidos de personas mayores de 50 años y personas con diversidad funcional, mientras que también se subvencionarán contratos temporales de al menos seis meses y jornadas parciales a partir de 20 horas semanales.

Además, el programa incorpora una bonificación adicional de 500 euros para desempleados de larga duración que no perciban prestación, reforzando así el apoyo a las personas con mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

Las ayudas están dirigidas a favorecer la contratación de personas mayores de 50 años, personas con diversidad funcional, jóvenes en búsqueda de su primer empleo y personas en situación o riesgo de exclusión social. Cada empresa podrá solicitar subvenciones para un máximo de cinco contrataciones.

Además, la convocatoria permitirá que las empresas y autónomos puedan solicitar un anticipo del 50% de la ayuda concedida, que se abonará tras la aprobación de la adjudicación por la Junta de Gobierno Local, facilitando así la liquidez y el acceso a estas subvenciones desde el inicio del proceso. Posteriormente, una vez justificadas documentalmente las nóminas, seguros sociales y demás gastos subvencionables correspondientes al periodo de contratación aprobado, se procederá al pago final de la ayuda, abonándose el 50% restante o el importe íntegro en aquellos casos en los que no se hubiera solicitado anticipo previo.

Más facilidades para empresas y autónomos

La nueva convocatoria incorpora mejoras administrativas orientadas a facilitar la tramitación de las ayudas y ofrecer una mayor seguridad en la gestión de los expedientes. Entre las principales novedades, el Ayuntamiento amplía de tres a seis meses el plazo máximo para resolver y notificar las subvenciones, mientras que la fecha límite de resolución se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y hasta el 30 de septiembre de 2026 a través de la sede electrónica municipal.