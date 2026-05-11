Dotación inicial de 50.000 €
Onda dará ayudas de hasta 4.500 euros a las empresas por contratar a vecinos en paro
El Ayuntamiento lanza la línea de subvenciones destinada a favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos con mayores dificultades
El Ayuntamiento de Onda activa una de sus principales líneas de apoyo al empleo local con la publicación de la convocatoria de ayudas económicas destinada a impulsar la contratación de personas desempleadas empadronadas en el municipio. La iniciativa permitirá subvencionar con hasta 4.500 euros las nuevas incorporaciones laborales realizadas por empresas, autónomos y entidades ubicadas en la localidad.
La propuesta cuenta con una dotación inicial de 50.000 euros y permitirá subvencionar contratos formalizados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El objetivo es favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos con mayores dificultades de inserción y, al mismo tiempo, seguir reforzando el tejido económico y empresarial del municipio.
En este sentido, la alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado: “Seguimos apostando por políticas útiles, que llegan directamente a las personas y ayudan a transformar oportunidades en empleo real”. “Queremos que las empresas de Onda encuentren apoyo para seguir creciendo y que ningún ondense se quede atrás a la hora de acceder al mercado laboral”, ha añadido.
Entre 800 y 4.500 euros
La convocatoria contempla ayudas de entre 800 y 4.500 euros en función del perfil contratado y de la modalidad contractual. Las cuantías más elevadas estarán destinadas a fomentar contratos indefinidos de personas mayores de 50 años y personas con diversidad funcional, mientras que también se subvencionarán contratos temporales de al menos seis meses y jornadas parciales a partir de 20 horas semanales.
Además, el programa incorpora una bonificación adicional de 500 euros para desempleados de larga duración que no perciban prestación, reforzando así el apoyo a las personas con mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral.
Las ayudas están dirigidas a favorecer la contratación de personas mayores de 50 años, personas con diversidad funcional, jóvenes en búsqueda de su primer empleo y personas en situación o riesgo de exclusión social. Cada empresa podrá solicitar subvenciones para un máximo de cinco contrataciones.
Además, la convocatoria permitirá que las empresas y autónomos puedan solicitar un anticipo del 50% de la ayuda concedida, que se abonará tras la aprobación de la adjudicación por la Junta de Gobierno Local, facilitando así la liquidez y el acceso a estas subvenciones desde el inicio del proceso. Posteriormente, una vez justificadas documentalmente las nóminas, seguros sociales y demás gastos subvencionables correspondientes al periodo de contratación aprobado, se procederá al pago final de la ayuda, abonándose el 50% restante o el importe íntegro en aquellos casos en los que no se hubiera solicitado anticipo previo.
Más facilidades para empresas y autónomos
La nueva convocatoria incorpora mejoras administrativas orientadas a facilitar la tramitación de las ayudas y ofrecer una mayor seguridad en la gestión de los expedientes. Entre las principales novedades, el Ayuntamiento amplía de tres a seis meses el plazo máximo para resolver y notificar las subvenciones, mientras que la fecha límite de resolución se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y hasta el 30 de septiembre de 2026 a través de la sede electrónica municipal.