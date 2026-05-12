Almassora lanza la Escuela de Verano con 600 plazas para niños de 2 a 12 años

El Ayuntamiento de Almassora ha presentado una nueva edición de la Escuela de Verano, una iniciativa dirigida a favorecer la conciliación familiar y ofrecer alternativas educativas y de ocio a los más pequeños durante las vacaciones escolares. Bajo el lema Estiu de Cinema Almassora 2026, la programación girará este año en torno al mundo del cine y la creatividad.

El concejal de Educación, Vicente Blay Casino, ha destacado la importancia de seguir impulsando recursos que ayuden a las familias durante el verano, al tiempo que se ofrece a los menores un espacio de convivencia, aprendizaje y diversión mediante actividades adaptadas a cada edad. “El año pasado, desde el Ayuntamiento, se realizó un importante esfuerzo económico, que continúa esta edición, para que prácticamente todos los niños inscritos tuvieran plaza y llegar al máximo de familias posibles, porque sabemos de la necesidad de este servicio para favorecer la conciliación durante las vacaciones”, ha explicado el edil.

Así, se ofertarán 600 plazas con el claro objetivo de cubrir la demanda. La escuela se desarrollará en las instalaciones del colegio Riu Millars y estará destinada a niños de entre 2 y 12 años. El servicio arrancará el próximo 22 de junio y se prolongará hasta el 31 de agosto, dividido en cinco turnos quincenales.

En concreto, los periodos establecidos serán del 22 de junio al 3 de julio, del 6 al 17 de julio, del 20 al 31 de julio, del 3 al 14 de agosto y del 17 al 31 de agosto.

El programa incluye servicio de matinera de 07:30 a 09:00 horas, además de dos modalidades de horario. Por un lado, está la opción sin comedor, de 09:00 a 14:00 horas, y, por otro lado, las familias pueden solicitar la opción con comedor, hasta las 16:00 horas.

Preinscripción y matrícula

En cuanto al proceso de inscripción, la preinscripción podrá realizarse del 21 al 28 de mayo de forma telemática a través de la página web www.escoletesalmassora.com. Posteriormente, la matrícula se formalizará del 1 al 5 de junio, tanto presencialmente en el Ateneu Jove, en horario de 09.00 a 12.00 horas, como de manera on line en la web anteriormente mencionada.

El departamento de Modernización e Informática del Ayuntamiento de Almassora, una vez acabado el plazo de preinscripción, realizará el sorteo de las plazas disponibles, aplicando las correspondientes mejoras en la puntuación. Así, se tendrá en cuenta si se trata de familia numerosa, monoparental, menores en familia de acogida o educadora, si el menor tiene necesidades educativas especiales o, por segundo año consecutivo, se valorará si los dos progenitores trabajan.

La propuesta combinará talleres, juegos, dinámicas educativas y actividades temáticas vinculadas al universo cinematográfico, fomentando valores como la creatividad, el compañerismo y la participación.