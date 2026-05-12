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Plazo de ejecución de seis meses

Benicarló construirá 296 nichos para evitar que el cementerio se quede sin tumbas en dos años

El Ayuntamiento adjudica por 272.000 euros las obras para ampliar el camposanto al haber solo un centenar de sepulturas disponibles

Vecinos de Benicarló adecentan las lápidas del cementerio cara a Tots Sants, en una foto de octubre de 2025.

Vecinos de Benicarló adecentan las lápidas del cementerio cara a Tots Sants, en una foto de octubre de 2025. / Mediterráneo

David Donaire

Benicarló

Benicarló ya tiene empresa para asegurar que la disponibilidad de nichos no se agote en el cementerio. Tras presentarse cuatro empresas, el Ayuntamiento ha adjudicado finalmente a Latra 2010 las obras de ampliación del camposanto por un importe de 271.983,66 euros. La intervención permitirá construir 296 nuevos nichos y 120 columbarios, además de ejecutar mejoras de accesibilidad en el recinto. El plazo de ejecución es de seis meses.

El contrato, ya formalizado, responde a la limitada disponibilidad actual de unidades de enterramiento. Según el proyecto técnico, en noviembre del año pasado quedaban unos 100 nichos vacantes de nueva construcción, una cifra que, al ritmo actual de ocupación (unas 50 sepulturas al año), permitiría cubrir únicamente un periodo aproximado de dos años.

Cubrir las necesidades hasta 2048

Las obras se desarrollarán en la manzana 5 de la zona de ampliación del recinto fúnebre, situada en la parcela del Camino de Ulldecona, nº 5, donde ya se ejecutó la ampliación iniciada en 2009. El recinto cuenta todavía con espacio suficiente para construir hasta 1.184 nichos y 906 columbarios, lo que permitiría cubrir las necesidades hasta aproximadamente el año 2048 si se mantiene el ritmo actual de ocupación.

El proyecto prevé la construcción de nichos prefabricados de hormigón armado, dispuestos en cuatro alturas y en doble cara enfrentada. La solución técnica permitirá optimizar el espacio disponible, al pasar de una capacidad prevista de 272 a 296 nichos en la manzana proyectada gracias a la reducción del grosor de los tabiques divisorios.

Además de la ampliación de la capacidad funeraria, la adjudicación incluye actuaciones para mejorar la accesibilidad interior del cementerio y permitir que la plataforma elevadora de féretros pueda operar en todo el recinto. Actualmente, alrededor del 60% de los itinerarios están adaptados, mientras que todavía queda un 40% donde la plataforma no puede funcionar.

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En esas zonas, las operaciones de inhumación y exhumación aún deben realizarse mediante un andamio manual anticuado, lo que supone un mayor esfuerzo físico y riesgos añadidos para los operarios. Las obras permitirán completar la adaptación de los pasillos interiores, mejorar la seguridad laboral y facilitar el tránsito de la plataforma elevadora en todos los sectores del cementerio.

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