Benicàssim encarga el diseño del vial que terminará de unir la autovía desde Castellón hasta el pueblo

Benicàssim ya tiene asignada la empresa que se encargará de definir la futura conexión de la CV-149, por la avenida del Ferrocarril, con el casco urbano. El Ayuntamiento ha adjudicado por 157.200 euros la redacción del proyecto que deberá concretar el último tramo pendiente de este vial estratégico, una actuación todavía previa a las obras pero clave para desbloquear una conexión llamada a aliviar las retenciones en la N-340 y la Gran Avenida Jaime I.

La adjudicación ha recaído en la empresa Comaypa S.A. por un importe de 129.917,36 euros más IVA, frente a los 200.000 euros del presupuesto base de licitación. La oferta supone una rebaja cercana a los 43.000 euros y ha resultado la mejor valorada entre las tres empresas que concurrieron al procedimiento.

La firma adjudicataria obtuvo la mejor puntuación global del concurso, con 96 puntos, gracias tanto a su oferta económica como a la propuesta técnica presentada para resolver uno de los proyectos viarios más complejos pendientes en el municipio.

Además de la baja económica, la empresa se ha comprometido a reducir los plazos previstos inicialmente en el contrato. Aunque el pliego contemplaba un máximo de 12 meses para entregar el proyecto completo, la adjudicataria plantea presentar las separatas necesarias para los informes sectoriales en solo dos meses y entregar el proyecto en ocho meses.

Un vial pensado para descongestionar Benicàssim

El futuro proyecto permitirá completar la conexión iniciada años atrás con la prolongación de la CV-149 hasta la rotonda de la avenida Mohino, ejecutada en 2021. Aquella actuación mejoró el enlace con Castelló, aunque dejó pendiente el tramo más delicado: la conexión directa con el casco urbano a través de la avenida del Ferrocarril.

El nuevo vial tendrá carácter provisional hasta el desarrollo definitivo del gran bulevar previsto en el Plan General, aunque ya incorporará una configuración urbana mucho más integrada. El pliego técnico fija una sección de unos 25 metros de anchura, preparada para adaptarse en el futuro al bulevar definitivo de 50 metros aprobado por el Ayuntamiento.

La actuación deberá incluir carril bici, aceras accesibles, arbolado, mobiliario urbano, aparcamientos en cordón, mediana ajardinada, alumbrado y espacio para transporte público, buscando una movilidad más sostenible y compatible con el crecimiento residencial de la zona.

Dos fases y varios puntos complejos

El proyecto ordenará el desarrollo pendiente en dos fases. La primera comprenderá el ámbito entre la avenida Mohino y la futura rotonda de la avenida Frares, incluyendo la adaptación de los tramos ya existentes y la construcción de esa nueva glorieta.

La segunda prolongará la actuación desde Frares hasta el final de la avenida del Ferrocarril, junto al barranco de Farja, con conexión también hacia la calle Leopoldo Querol.

Uno de los puntos más sensibles será la intervención sobre el barranco del Sigalero, donde el proyecto deberá plantear un nuevo puente compatible con el futuro bulevar y con la infraestructura hidráulica existente.

También se prevé el desmantelamiento del actual puente situado entre la avenida del Ferrocarril y la avenida Gimeno Tomás, además de nuevas glorietas, reorganización de accesos y actuaciones ligadas a expropiaciones ya iniciadas por el Ayuntamiento.

El contrato incluye asimismo la tramitación de autorizaciones ante organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar, Carreteras, Conselleria de Agricultura y Acuamed, debido a la complejidad técnica del trazado y a la presencia de infraestructuras estratégicas en la zona.

Una vez concluya la redacción y supervisión técnica del proyecto, el Ayuntamiento podrá dar el siguiente paso: sacar a licitación las obras de una conexión considerada clave para redefinir la movilidad de entrada y salida del municipio en los próximos años.