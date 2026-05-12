Burriana reforma el edificio de Servicios Sociales para crear vestuarios destinados al personal de atención domiciliaria

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha una reforma integral en la planta sótano del edificio de Servicios Sociales con el objetivo de habilitar nuevos vestuarios y duchas destinados al personal del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). La actuación permitirá transformar un espacio hasta ahora infrautilizado en una zona adaptada a las necesidades de las trabajadoras que prestan este servicio municipal.

La intervención busca dar respuesta a una necesidad del personal del SAD, que desarrolla diariamente tareas de atención y asistencia en domicilios de personas dependientes. Entre las funciones que realizan se encuentran la elaboración de comidas, la higiene y aseo personal de los usuarios, la limpieza de viviendas o la ayuda en desplazamientos y movilidad, incluyendo el acompañamiento y traslado de personas a sus casas en edificios sin ascensor.

Tareas

El proyecto contempla diferentes trabajos de acondicionamiento en el sótano del inmueble. Las obras incluyen el derribo de antiguas divisiones interiores, la retirada de azulejos y conducciones en desuso, así como el lucido de paredes para adaptar el espacio a la nueva distribución. Además, se está ejecutando una renovación completa de la red de fontanería con el fin de dar servicio a las nuevas duchas y zonas de aseo que se instalarán en el recinto.

La actuación está siendo desarrollada por los alumnos-trabajadores de las especialidades de obra y alicatado del taller de empleo Torre de la Mar II, un programa municipal orientado a la formación práctica y la inserción laboral. De esta forma, las obras permiten combinar la mejora de instalaciones municipales con la experiencia formativa del alumnado participante.

La concejala de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, explicó que este tipo de actuaciones "son un ejemplo de cómo la formación de los talleres de empleo revierte directamente en la mejora de los servicios municipales".

La edil señaló además que "con la creación de estos vestuarios no solo mejoramos las condiciones laborales de las trabajadoras de Servicios Sociales, sino que permitimos que los alumnos sigan adquiriendo experiencia en proyectos de construcción necesarios para Burriana".