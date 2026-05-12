Burriana suma dos operarios para reforzar la limpieza de las playas este verano

El Ayuntamiento de Burriana contratará este verano a dos personas desempleadas para reforzar las labores de limpieza y mantenimiento en las playas del municipio durante los meses de julio, agosto y septiembre. La actuación contará con una subvención de 10.551 euros de la Diputación de Castellón, dentro del Plan de Empleo 2026, además de una aportación municipal de 4.043 euros.

Los trabajadores serán seleccionados a través de Espai Labora entre personas inscritas como desempleadas que tengan incluida en su ficha la ocupación de barrendero y dispongan del permiso de conducir tipo B. El organismo autonómico remitirá al consistorio tres candidatos por plaza y la selección definitiva se realizará mediante un sistema de baremación ajustado a los criterios fijados por la Diputación Provincial.

Funciones

Los dos empleados se sumarán a la plantilla habitual que realiza las tareas de mantenimiento de las playas y de distintos equipamientos del litoral, como pasarelas, lavapiés, zonas de juegos o casetas, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia turística.

La concejal de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, agradeció el respaldo de la Diputación y destacó "la utilidad de estos programas para fomentar el empleo al tiempo que se mejora la calidad de los espacios públicos y los servicios que disfrutan tanto vecinos como turistas".

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha incrementado en 20.000 euros la partida destinada al servicio de salvamento y socorrismo. Esta ampliación permitirá adelantar el horario general de vigilancia durante el verano, que pasará a prestarse entre las 10.00 y las 20.00 horas.