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La Vall d’Uixó pone el foco en el papel de las mujeres en el deporte en la VI Escuela de Igualdad

El Auditorio Leopoldo Peñarroja acogerá los días 28 y 29 de mayo una mesa redonda con referentes de la actividad deportiva y la presentación del libro de la periodista Paloma del Río

Las autoridades locales de la Vall d'Uixó han presentado una nueva edición de la Escuela de Igualdad.

Las autoridades locales de la Vall d'Uixó han presentado una nueva edición de la Escuela de Igualdad. / Mediterráneo

Concha Marcos

La Vall d'Uixó

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó celebrará los próximos 28 y 29 de mayo una nueva edición de la VI Escuela de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, que este año centrará su programación en el ámbito del deporte y en el papel de las mujeres dentro de este sector, con el objetivo de seguir avanzando en igualdad, referentes femeninos y visibilización.

Las actividades se desarrollarán en el Auditorio Leopoldo Peñarroja con acceso gratuito. Este año la propuesta combinará “reflexión, experiencias personales y divulgación”, ha explicado la concejala de Igualdad, Maria Cruces. Esta sexta edición pondrá en valor el deporte “como herramienta de transformación social, empoderamiento y construcción de referentes femeninos”.

Imagen del cartel anunciador de las actividades de la Escuela de Igualdad de la Vall d'Uixó.

Imagen del cartel anunciador de las actividades de la Escuela de Igualdad de la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

La primera jornada, el jueves 28 de mayo, comenzará a las 18.00 horas con la apertura de puertas y la instalación de mesas informativas de los clubes deportivos de la Vall d’Uixó, en una acción coordinada con la Concejalía de Deportes y entidades locales para acercar a la ciudadanía la oferta de deporte femenino en la ciudad.

Retos y oportunidades

A continuación, a las 18.30 horas, se celebrará la mesa redonda Las mujeres en el deporte: retos y oportunidades, moderada por la periodista Miriam Civera y con la participación de referentes de diferentes disciplinas como la futbolista Patricia Campos, la judoka Conchi Bellorín, la ciclista Isabel Ferreres y las entrenadoras de fútbol Paola Rebollar y Yolanda Toledo.

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La programación continuará el viernes 29 de mayo, también a las 18.00 horas, con la presentación del libro Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, de la periodista deportiva Paloma del Río, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en España y especialmente vinculada a RTVE. Durante su trayectoria, ha contribuido a dar visibilidad a disciplinas deportivas en las que las mujeres han tenido un papel protagonista, convirtiéndose en una figura clave para el reconocimiento del deporte femenino en los medios de comunicación.

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