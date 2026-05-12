Manuela Carmena en Nules: «Cada ciudadano tiene capacidad para cambiar la sociedad»

Lejos de apuntar a grandes objetivos, Manuela Carmena, exjueza y exalcaldesa de Madrid, ha señalado «las pequeñas cosas que pueden ayudar a consolidar algo tan importante como la democracia» como respuesta a las amenazas que la ponen en riesgo. Lo ha hecho durante su participación en el ciclo de conferencias Ágora Nules, que este martes ha reunido a cientos de personas en el salón multifuncional de la localidad.

En una intervención en la que ha puesto el acento en la «necesidad de reforzar la participación ciudadana», Carmena ha centrado su exposición en identificar los que son, a su modo de ver, los principales errores que se están cometiendo y que hacen necesario preocuparse por la conservación de un sistema que «parte de considerar a todos los ciudadanos por igual».

La premisa principal de la que partía su intervención era la necesidad de cuidar la democracia, y por ello, sus primeras palabras las ha dedicado a argumentar que el cuidado «define una actitud, la preocupación por lo que se cuida», lo que considera una «muestra de la cultura femenina», que tradicionalmente es la que se ha dedicado a los cuidados, razón por la que ha defendido que a estas alturas del siglo XXI, «muchos valores de la cultura de la mujer impregnan la sociedad actual».

Al cuidar lo que preocupa, «se analiza y se vigila para que pueda cumplir su cometido o su destino» y en el caso de la democracia, ha recordado que «no es algo objetivo, la hacemos los seres humanos» porque «se ha demostrado que es el sistema mejor y más conveniente para las organizaciones humanas».

Cientos de personas han asistido a la conferencia de Manuela Carmena en el marco de Ágora Nules. / MÒNICA MIRA

Tras definir que la democracia «es debate, entendimiento y generar actitudes relacionadas con el bien común», ha expuesto tres cuestiones que, a su consideración, deberían cambiar para mejorarla y garantizarla, y las tres tienen que ver con el funcionamiento y la organización de los partidos políticos.

«El debate político actual es una crónica del club de la comedia, en el que lo que más preocupa es quien dice la palabra más hiriente, la más ocurrente o la más mediática» Manuela Carmena — Exjueza y exalcaldesa de Madrid

Manuela Carmena ha afirmado que la primera pregunta que debería plantearse es si los partidos «cumplen el papel que teóricamente se diseñó en la Constitución». Y en su respuesta ha demostrado ser muy crítica con la actual organización política, en el que «la mayoría de las veces, los partidos están centrados en sí mismos» y, en consecuencia, el debate se convierte en una permanente descalificación del contrario, por lo que no se dedica a «resolver problemas con datos, experiencia y la convicción de gobernar para todos».

De esa realidad se desprende que el debate político no se ocupa de la gestión, sino del discurso. Las intervenciones en las instituciones «parecen una crónica del club de la comedia, en el que lo que más preocupa es quien dice la palabra más hiriente, la más ocurrente o la más mediática», y la consecuencia es que, desde el punto de vista de la ciudadanía, «no hay un conocimiento de lo que se hace».

Manuela Carmena durante su intervención en Ágora Nules. / MÒNICA MIRA

«La política no es una profesión», ha asegurado. Esa es otra de las dificultades a las que se enfrenta la democracia. «La política es una responsabilidad que ejerces en un momento de tu vida», porque «si es una profesión, los intereses del profesional saltan por encima de los intereses del bien común» y las instituciones acaban convirtiéndose «en seguros de desempleo» llenas de personas que ocupan cargos de asesores y colaboradores, después de quedarse «fuera o un poco fuera» de las listas electorales y los cargos electos.

«La mentira acaba con la democracia», la tercera de las dificultades. Ha descrito la mentira como «un virus que ataca a la democracia» y que se ha llegado a normalizar. «Hoy en día no hay nada que impida que el político pueda mentir».

«Este país ha hecho cosas maravillosas. Si hemos logrado retos tan difíciles como vencer al terrorismo, podemos conseguir cosas que no nos parecen fáciles» Manuela Carmena

Para Manuel Carmena, en ese contexto, «la opinión de los ciudadanos es muy importante». Ha defendido que cada persona «tiene capacidad de cambio» y que «cuando un país tiene un sentimiento general es imparable, pero hace falta comunicación de ideas». Desde su convicción personal, ha defendido la acción: «Hagámoslo, cambiemos lo que pone en riesgo la democracia».

Entre sus reflexiones finales, Carmena ha enfatizado que «este país ha conseguido cosas maravillosas» y tan complejas como vencer al terrorismo, que representa «el fin del respeto al ser humano», razón por la cual ha defendido que «si hemos hecho cosas tan difíciles, podemos hacer cosas que ahora no nos parecen fáciles».

Entre las soluciones que aporta, apuesta por «pedir a los ciudadanos, por sorteo, que tengan que participar en organismos que evalúen la gestión política», como un mecanismo que persuada a la clase política de actuar de espaldas a los intereses generales y el bien común.