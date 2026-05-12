Onda pisa el acelerador en sus áreas industriales: asfaltado, mejoras viarias y nuevas infraestructuras

El Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en la mejora y modernización de sus áreas industriales mediante actuaciones de asfaltado, acondicionamiento viario y renovación de infraestructuras impulsadas junto al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

Durante el ejercicio 2025, el consistorio ha ejecutado actuaciones por valor de 403.185,75 euros en distintas áreas industriales del municipio, dentro del plan de inversiones solicitado al Ivace para los ejercicios 2025 y 2026, cuyo importe global asciende a 1.345.000 euros. De la cuantía ejecutada este año, 312.000 euros corresponden a la subvención prevista por el organismo autonómico, mientras que el resto ha sido asumido mediante aportación municipal.

Asimismo, para 2026 está prevista la ejecución del 70% restante del plan de inversiones del Ivace, con actuaciones valoradas en 941.506,25 euros. El Ayuntamiento mantiene así su hoja de ruta para seguir modernizando y mejorando las infraestructuras industriales del municipio, reforzando unos espacios clave para la actividad económica y el empleo en Onda.

El concejal de Industria y Vía Pública, Vicente Ramón, ha destacado: “Seguimos invirtiendo para que nuestras empresas dispongan de áreas industriales modernas, seguras y competitivas”. En este sentido, ha añadido: “La mejora continua de los polígonos es clave para reforzar el posicionamiento industrial de Onda y seguir generando oportunidades y empleo”.

Mejoras en áreas industriales estratégicas

Las actuaciones ejecutadas durante 2025 han permitido mejorar el asfaltado, el firme y distintos elementos viarios en áreas industriales estratégicas del municipio, reforzando la seguridad, la movilidad y el estado general de estos espacios empresariales.

Entre las áreas industriales en las que se han desarrollado o están previstas actuaciones figuran Nord-2, Miralcamp UI-6, El Colador SUR-1, El Romeral SUR-14, El Palmeral SUR-6, Sonella SUR-8, Apeadero de Betxí UI-8, Les Forques UI-3, Sis Quarts UI-7 y Entre Ríos SUR-13, entre otras zonas industriales de Onda.

Las actuaciones se han desarrollado en algunas de las principales áreas empresariales del municipio, que concentran más de 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial y representan uno de los motores económicos de la ciudad. En esta línea, el Ayuntamiento continúa trabajando junto al Ivace y las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) para seguir adaptando los polígonos a las necesidades actuales de competitividad, funcionalidad y modernización.

Brigada industrial

Dentro de esta estrategia integral de mejora, el Ayuntamiento puso en marcha a comienzos de 2026 una brigada industrial específica para reforzar el mantenimiento diario y la capacidad de respuesta en los polígonos industriales. La unidad cuenta con dos furgonetas, tres operarios y equipamiento especializado para tareas de conservación y limpieza.

Ramón ha valorado positivamente la puesta en marcha de este servicio municipal, subrayando que la brigada industrial “nos permite actuar con mayor rapidez y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades diarias de mantenimiento que presentan nuestras áreas industriales”.