El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura

El nuevo parque acuático que estrenará la provincia de Castellón este verano ya tiene fecha prevista de apertura. El recinto se perfila como una de las instalaciones de ocio más esperadas de la temporada estival y permitirá recuperar un espacio cerrado durante años.

El complejo se ubicará en el Paratge de Sant Josep de la Vall d’Uixó, junto a les Coves, y abrirá sus puertas, si todo va bien, “a principios de julio”, según ha confirmado la alcaldesa, Tania Baños. La fecha perfila ahora con mayor precisión el calendario de apertura de un recinto que desde el inicio de los trabajos se había vinculado a esta temporada estival.

En una entrevista a Mediterráneo, Baños ha explicado que el Ayuntamiento “ha sabido interpretar la realidad que tanto la Vall como el paraje necesitaban”. Por un lado, ha señalado, la ciudad demandaba “una piscina para las familias durante el verano”; y por otro, el enclave en el que se encuentra, frente a les Coves, permite aprovechar el flujo de "más de 1.000 turistas" que transitan diariamente por la zona durante la temporada alta”.

La alcaldesa ha recordado que el diseño del proyecto responde también a la participación ciudadana. “Hicimos una encuesta en la que opinaron más de 1.200 personas sobre el tipo de piscina municipal que queríamos y de allí salió que tenía que ser una piscina de ocio, donde poder pasar el día y aprovechar todos los recursos que tenemos allí”, ha afirmado.

No en vano, Baños ha defendido en numerosas ocasiones que el parque acuático, pensado para dar servicio a los vecinos de la ciudad, que en el 2019 se quedaron sin piscina de verano, también será un atractivo adicional para los turistas que visiten el río subterráneo.

El parque acuático se encuentra ya en la recta final de ejecución. Según Baños, el proyecto “está dando mucho que hablar” y ha generado “muchas expectativas”, por lo que el consistorio está poniendo “todo su esfuerzo” para que pueda abrir este verano. “A principios de julio abriremos las puertas del parque acuático, para la gente de la Vall, pero también para que las personas que nos visitan puedan permanecer durante más tiempo en nuestra ciudad”, ha señalado.

La actuación ocupará más de 5.000 metros cuadrados y contempla una piscina principal con tres grandes toboganes, una piscina infantil con juegos acuáticos, un splashpark con chorros de agua, zonas de solárium, espacios verdes, áreas de descanso y pícnic, quiosco-cafetería con terraza, vestuarios y servicios auxiliares.

Recreaciones de cómo será el futuro parque acuático de la Vall d'Uixó /

La puesta en marcha del recinto coincidirá con la temporada alta turística en Sant Josep. De hecho, la empresa pública Emsevall ya ha activado bolsas de empleo temporal para reforzar los servicios del paraje durante los meses de mayor afluencia, con puestos vinculados al socorrismo, la atención turística, taquillas, cafetería y servicios auxiliares.

“La Vall está atravesando su mejor momento”

La alcaldesa ha situado el parque acuático dentro de un momento más amplio de transformación urbana. “La Vall está atravesando su mejor momento, sin duda, un momento de transformación gracias a los fondos europeos”, ha defendido.

Mediterráneo

Entre los proyectos que se encuentran en marcha, Baños ha destacado la próxima finalización del museo de la Fábrica de la Llum, fijada para el próximo mes, que ha definido como “el museo que tanto necesitaba la ciudad”. También ha subrayado la regeneración de la Colonia San Antonio, una actuación que permitirá recuperar viviendas actualmente cerradas, en un contexto marcado por la crisis habitacional.

A estos proyectos se suma la finalización de la zona de bajas emisiones y la semipeatonalización del casco histórico, además de la renovación del Ayuntamiento. “Son proyectos de los que siempre se había hablado en la ciudad y ahora tenemos la oportunidad de llevarlos a cabo todos de golpe”, ha apuntado Baños, quien ha asegurado que antes de que finalice 2026 estarán “a disposición de la gente”.

Recta final de legislatura

Sobre los retos para el final de la legislatura, la alcaldesa ha marcado como prioridad culminar las obras en marcha y ponerlas al servicio de la ciudadanía. “Estamos en un momento de transformación como nunca había vivido la Vall y los retos para estos meses son finalizar todas las obras y ponerlas a disposición de la ciudadanía”, ha indicado.

Baños también ha mencionado la inversión en una escuela del barrio de Carbonaire, que responde a “30 años de demandas de la escuela pública”, así como la finalización del segundo pabellón polideportivo municipal. “La Vall, con 33.000 habitantes, necesita ese segundo pabellón”, ha afirmado.

La alcaldesa ha concluido que, junto a la ejecución de los grandes proyectos, el objetivo del gobierno municipal seguirá siendo “cuidar de la gente de la Vall”.