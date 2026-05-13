Así será el teatro auditorio que Vinaròs lleva años esperando: gradas retráctiles, gran hall y casi 800 butacas

El Ayuntamiento de Vinaròs ha presentado este miércoles el proyecto del futuro teatro auditorio municipal, una infraestructura cultural “moderna, versátil y al servicio de toda la ciudadanía” que supondrá una inversión total de 8,3 millones de euros, financiados en un 60% con fondos europeos.

El vicealcalde, Juan Amat, ha sido el encargado de desgranar los detalles de un proyecto que, según avanzó, será aprobado previsiblemente el próximo lunes en un pleno extraordinario y cuyas obras podrían iniciarse antes de finalizar la legislatura.

Durante su intervención, Amat aseguró que la construcción del nuevo auditorio responde a “una de las demandas históricas” del municipio y destacó que el gobierno local fijó esta actuación como una prioridad desde el inicio del mandato.

“Vinaròs por fin va a tener el teatro auditorio que se merece, a la altura de lo que es la ciudad de Vinaròs”, afirmó.

El vicealcalde definió el edificio como “un proyecto emblemático” concebido para convertirse en “seña de identidad” de la ciudad, además de reforzar el corazón urbano y ampliar la oferta cultural y social del municipio.

Un edificio versátil y adaptable

El futuro teatro auditorio contará con distintas plantas destinadas a usos culturales, técnicos y de servicio. El proyecto contempla un sótano con zonas de almacenaje, talleres y vestuarios; una planta baja con un gran hall abierto de más de 300 metros cuadrados y salas polivalentes; además de varias plantas superiores con camerinos, oficinas técnicas y accesos a balconadas y palcos.

La sala principal tendrá una capacidad variable de entre 538 y 788 espectadores gracias a un sistema de gradas retráctiles y a un escenario adaptable según las necesidades de cada espectáculo. Según explicó Amat, el objetivo es disponer de “una sala lo suficientemente versátil” para acoger desde representaciones teatrales y conciertos hasta exposiciones o eventos multitudinarios. “El edificio se adaptará a lo que las necesidades culturales y sociales del municipio reclamen”, señaló.

El proyecto también prevé acabados de primera calidad y una estética arquitectónica “icónica y perfectamente integrada” en el casco urbano.

Fondos europeos y calendario de ejecución

Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue la financiación europea conseguida para el proyecto. El vicealcalde subrayó que el 60% del coste total será sufragado con fondos europeos, “fruto de un trabajo bien hecho” y de una estrategia municipal orientada a captar inversiones. “No solo Europa reconoció el proyecto del auditorio como merecedor de la obtención de fondos europeos, sino que estamos viendo que va a posibilitar que el nuevo teatro auditorio de Vinaròs sea una realidad”, manifestó.

Amat recordó además que solo tres municipios de la provincia (Castelló de la Plana, Onda y Vinaròs) lograron acceder a esta convocatoria de ayudas europeas.

Y avanzó que, tras la aprobación del proyecto, el Ayuntamiento abrirá en unas semanas el expediente de contratación para iniciar el proceso de licitación de las obras.

“Antes de acabar esta legislatura, la obra del nuevo auditorio teatro de la ciudad de Vinaròs estará en marcha”, aseguró, añadiendo que podrían concluir durante la primera mitad de la próxima legislatura.

Críticas al anterior gobierno

Durante la comparecencia, el vicealcalde también lanzó críticas a anteriores ejecutivos municipales de PSPV y Compromís por no haber materializado el proyecto del auditorio pese a haberlo anunciado durante años.

Amat aseguró que hasta ahora “nunca había existido un proyecto aprobado” y sostuvo que únicamente había “un borrador” por el que, según indicó, se pagaron 400.000 euros hace más de una década.

“Donde otros hicieron promesas que incumplieron, nosotros presentamos resultados”, afirmó.

El responsable municipal defendió que la ciudad atraviesa actualmente “uno de sus mejores momentos históricos en relación a inversiones”, citando actuaciones como la urbanización de la plaza de la Torre Ballester, la ampliación del IES Vilaplana o la construcción del segundo centro de salud.