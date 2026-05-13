Benicàssim adjudica por 438.000 euros la obra para pavimentar nueve calles dañadas

Benicàssim ya ha adjudicado las obras del nuevo plan de asfaltado que permitirá actuar sobre nueve viales del municipio con el firme deteriorado. La intervención se ha cerrado por 438.452,16 euros y contará con un plazo de ejecución de dos meses una vez comiencen los trabajos.

El contrato ha sido adjudicado a Pavasal Empresa Constructora S.A.U. tras recibir la mejor puntuación entre las dos ofertas presentadas al concurso público. La actuación salió inicialmente a licitación por 482.930,01 euros, por lo que la adjudicación final rebaja en alrededor de 44.500 euros el presupuesto base previsto.

Las obras permitirán renovar el pavimento en distintos puntos del término municipal, concretamente en Palmeral, Conde Bau, Sigalero, Eivissa, La Punta, Mossén Elies, Pontazgo, Barranquet y La Pobla, donde el estado del firme presenta un mayor desgaste.

Dos meses de obras

La actuación incluirá trabajos de fresado del pavimento, reposición de la capa de rodadura y refuerzo con nuevas mezclas bituminosas en aquellos puntos que requieran una intervención más profunda para mejorar la seguridad y la circulación.

La adjudicación se ha realizado mediante procedimiento abierto simplificado y la oferta ganadora obtuvo la máxima puntuación posible al valorarse criterios económicos, ambientales y la ampliación del plazo de garantía de la obra.

Contrato de mantenimiento hasta 2028

Este nuevo asfaltado se suma además al contrato plurianual de mantenimiento de viales que el Ayuntamiento mantiene activo hasta 2028, con una inversión global de 3,8 millones de euros destinada a actuar de forma continua sobre la red viaria del municipio.

Dentro de ese plan ya se han ejecutado mejoras en puntos como el bulevar, Pere el Ceremoniós, avenida Castellón, Romerets, Leopoldo Querol y Serradal, mientras que recientemente también se ha intervenido en Camí del Serradal, Doctor Fleming, avenida Mohíno, calle Río Ebro y el puente de acceso a las urbanizaciones por La Parreta.

El contrato prevé destinar alrededor de un millón de euros anuales tanto en 2026 como en 2027, además de 669.000 euros en 2028, e incluye igualmente partidas para el mantenimiento del recinto de festivales. El objetivo es mantener en mejores condiciones tanto las vías urbanas como las zonas residenciales y turísticas, reforzando la seguridad vial y reduciendo futuras necesidades de reparación.