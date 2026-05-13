Benicàssim licita por 311.000 € una red de pluviales para reducir inundaciones junto al colegio Palmerar

Benicàssim ha sacado a licitación una nueva actuación hidráulica para tratar de reducir los problemas de inundaciones que se producen en el entorno del colegio Palmerar durante episodios de lluvias intensas. El proyecto, valorado en 311.119 euros, permitirá renovar cerca de 400 metros de la red de drenaje pluvial en la zona de la rotonda situada entre la avenida Mohino, la calle Palmeral y el camino Palmeral, uno de los puntos donde más complicaciones se generan en días de fuertes precipitaciones.

La actuación, publicada ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tendrá un plazo de ejecución de tres meses y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 27 de mayo.

El contrato contempla la construcción de una nueva conducción pluvial de aproximadamente 386 metros de longitud, además de nuevos imbornales, rejillas y pozos de registro para aumentar la capacidad de evacuación del agua de lluvia y minimizar las acumulaciones que afectan tanto a la circulación como al acceso al colegio.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, destacó que el Ayuntamiento continúa avanzando “en el objetivo de consolidar un modelo de ciudad más segura, resiliente frente a fenómenos meteorológicos y mejor preparada para el futuro”. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, subrayó que la intervención permitirá actuar sobre “un punto crítico del municipio” mejorando tanto la seguridad vial como la peatonal en una zona especialmente sensible por su proximidad al entorno escolar.

Mejoras en una zona sensible

Además de la nueva red de pluviales, las obras incluirán también la reposición de pavimentos y de los servicios urbanos que puedan verse afectados durante la ejecución de los trabajos.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta criterios económicos, técnicos y de garantía de la obra. Entre los aspectos valorables figuran la oferta económica, la ampliación del periodo de garantía y las medidas previstas para reducir las afecciones durante la ejecución.

Nuevas actuaciones contra inundaciones

Esta intervención se suma a otras actuaciones hidráulicas impulsadas recientemente por el Ayuntamiento para tratar de reducir los problemas de inundabilidad en distintos puntos del municipio.

Entre ellas figura la nueva red de pluviales que ya se ejecuta en la calle Vicent Fuentes i Ramón, entre Quevedo y Sigalero, con una inversión superior a los 200.000 euros, así como las mejoras de drenaje realizadas en Violant de Casalduch en 2023.

El consistorio también aprobó recientemente el proyecto de construcción de motas en el Cuadro de Santiago y mantiene sobre la mesa la reivindicación al Gobierno central para impulsar soluciones frente a las inundaciones del barranco Sigalero, entre ellas una futura balsa de laminación que ayudaría a proteger a más de 600 viviendas afectadas por el riesgo de avenidas.