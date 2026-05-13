El exlíder socialista vasco Nicolás Redondo analizará en Nules la polarización política en España

Después de recibir el martes la visita de la exjueza y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el Ayuntamiento de Nules ha dado a conocer este miércoles quién es el nuevo protagonista de la próxima conferencia del ciclo Ágora Nules.

Se trata de Nicolás Redondo Terreros, una de las voces más reconocidas del socialismo vasco y del debate político español de las últimas décadas, que impartirá la ponencia titulada España: entre la polarización y el consenso el 2 de junio, a las 19.00 horas, en el local multifuncional.

Redondo Terreros fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra entre 1997 y 2002, candidato a lehendakari y diputado en el Congreso. Hijo del histórico dirigente sindical Nicolás Redondo Urbieta, exsecretario general de UGT, pertenece a una familia estrechamente vinculada a la tradición socialista y a la defensa de las libertades democráticas. A lo largo de su trayectoria pública ha destacado por su defensa de la convivencia, el constitucionalismo, el diálogo y la libertad, especialmente en el contexto político y social del País Vasco.

El alcalde, David García, ha presentado esta nueva cita y ha destacado que “tendremos entre nosotros a una persona con una trayectoria marcada por la defensa de la convivencia democrática, la libertad y el diálogo”.

Cartel promocional de la próxima sesión del ciclo 'Ágora Nules'. / Mediterráneo

Necesidad de alcanzar consensos

La conferencia abordará un tema de plena actualidad: la tensión entre la polarización política y la necesidad de alcanzar consensos en la vida pública. En este sentido, García ha señalado que “vivimos tiempos de confrontación política y de posiciones enfrentadas, por este motivo es especialmente importante generar espacios donde reflexionar, escuchar diferentes perspectivas y reivindicar el valor del consenso como herramienta fundamental de la democracia”.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la presencia de Nicolás Redondo Terreros encaja plenamente con el espíritu del Ciclo Ágora Nules, concebido como un espacio abierto al pensamiento, al diálogo y a la participación ciudadana. El objetivo es acercar al municipio voces relevantes del ámbito político, social, económico y cultural, capaces de enriquecer el debate público y fomentar una ciudadanía crítica, informada y participativa.

El ciclo de conferencias Ágora Nules es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Nules, en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vila-real, con la voluntad de convertir Nules en un municipio activo, dinámico y comprometido con los grandes temas que afectan a la sociedad actual.