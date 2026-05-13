El foro de empleo de Burriana bate récord de participación con más de 3.200 candidaturas

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado la séptima edición del foro de empleo Som Talent, una cita que ha vuelto a convertir la Llar Fallera en el principal punto de encuentro entre empresas y personas en búsqueda activa de empleo. La jornada ha alcanzado cifras récord con 3.285 candidaturas presentadas y la participación de 823 personas inscritas.

El evento ha contado este año con la presencia de 40 empresas, que han ofertado más de 200 puestos de trabajo en distintos sectores. A lo largo de la mañana, los candidatos han podido realizar entrevistas rápidas de unos 15 minutos directamente con responsables de recursos humanos, en un formato pensado para agilizar el contacto entre empresas y aspirantes.

Intermediación laboral

El incremento de compañías participantes respecto a anteriores ediciones consolida a Som Talent como una de las principales herramientas de intermediación laboral de la ciudad. El objetivo del foro es facilitar la conexión entre las necesidades de contratación del tejido empresarial y las personas que buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar su situación profesional.

Al foro de empleo han asistido el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto a la concejal de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos. El primer edil ha subrayado la calidad de un evento "que reúne a compañías de referencia en la zona y que permite poner en valor el enorme talento local de Burriana".

El alcalde y la concejal de Empleo durante su visita al foro Som Talent, que ha reunido a empresas y demandantes de empleo en la Llar Fallera. / MEDITERRÁNEO

Asimismo, ha señalado “la importancia de Som Talent como una vía ágil y personal para que los ciudadanos en búsqueda activa de empleo o en proceso de mejora laboral realicen entrevistas de forma directa y presencial".

Por su parte, la concejal de Empleo, Suni Fandos, ha valorado esta séptima edición como "un rotundo éxito de gestión y participación que fomenta el empleo en nuestro municipio".

Fandos ha incidido en que "el volumen de candidaturas y la respuesta del sector empresarial demuestran que este foro es un motor esencial para dinamizar el mercado de trabajo local y ofrecer oportunidades reales a los vecinos".