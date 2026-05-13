Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Extraño ataque en CastellónPolémica herenciaSueldo trabajador PamesaMítico bar BenicàssimPrograma fiestas Vila-realInfluencers de Castellón
instagramlinkedin

El foro de empleo de Burriana bate récord de participación con más de 3.200 candidaturas

La séptima edición del 'Som Talent' moviliza a 40 empresas y más de 800 personas en la Llar Fallera en busca de nuevas oportunidades laborales

El foro de empleo ha organizado un maratón de entrevistas rápidas de unos 15 minutos entre empresas y candidatos para facilitar el contacto directo entre ambos.

El foro de empleo ha organizado un maratón de entrevistas rápidas de unos 15 minutos entre empresas y candidatos para facilitar el contacto directo entre ambos. / MEDITERRÁNEO

Isabel Calpe

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado la séptima edición del foro de empleo Som Talent, una cita que ha vuelto a convertir la Llar Fallera en el principal punto de encuentro entre empresas y personas en búsqueda activa de empleo. La jornada ha alcanzado cifras récord con 3.285 candidaturas presentadas y la participación de 823 personas inscritas.

El evento ha contado este año con la presencia de 40 empresas, que han ofertado más de 200 puestos de trabajo en distintos sectores. A lo largo de la mañana, los candidatos han podido realizar entrevistas rápidas de unos 15 minutos directamente con responsables de recursos humanos, en un formato pensado para agilizar el contacto entre empresas y aspirantes.

Intermediación laboral

El incremento de compañías participantes respecto a anteriores ediciones consolida a Som Talent como una de las principales herramientas de intermediación laboral de la ciudad. El objetivo del foro es facilitar la conexión entre las necesidades de contratación del tejido empresarial y las personas que buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar su situación profesional.

Al foro de empleo han asistido el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto a la concejal de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos. El primer edil ha subrayado la calidad de un evento "que reúne a compañías de referencia en la zona y que permite poner en valor el enorme talento local de Burriana".

El alcalde y la concejal de Empleo durante su visita al foro Som Talent, que ha reunido a empresas y demandantes de empleo en la Llar Fallera.

El alcalde y la concejal de Empleo durante su visita al foro Som Talent, que ha reunido a empresas y demandantes de empleo en la Llar Fallera. / MEDITERRÁNEO

Asimismo, ha señalado “la importancia de Som Talent como una vía ágil y personal para que los ciudadanos en búsqueda activa de empleo o en proceso de mejora laboral realicen entrevistas de forma directa y presencial".

Por su parte, la concejal de Empleo, Suni Fandos, ha valorado esta séptima edición como "un rotundo éxito de gestión y participación que fomenta el empleo en nuestro municipio".

Noticias relacionadas y más

Fandos ha incidido en que "el volumen de candidaturas y la respuesta del sector empresarial demuestran que este foro es un motor esencial para dinamizar el mercado de trabajo local y ofrecer oportunidades reales a los vecinos".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en Benicàssim por Valeria: 'Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre
  2. Un adolescente de Castellón, uno de los tres alumnos del mundo que consigue el nivel C1 de inglés con 12 años: Sin clases particulares ni academias
  3. El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura
  4. 10 noches imborrables en Pirámide para entender el mito en que se convirtió la macrodiscoteca de Cabanes
  5. Un aceite de Castellón conquista la Comunitat Valenciana
  6. Una 'guardería' para mejillones en Castellón: La solución para que los moluscos sobrevivan al calor del Delta del Ebro
  7. ¿Quieres trabajar en Pirámide? La empresa de Estados Unidos que ha comprado la discoteca ya busca personal
  8. La Guardia Civil escoge la Vall d'Uixó para celebrar por primera vez su fundación fuera de la Comandancia

El foro de empleo de Burriana bate récord de participación con más de 3.200 candidaturas

El foro de empleo de Burriana bate récord de participación con más de 3.200 candidaturas

Así será el teatro auditorio que Vinaròs lleva años esperando: gradas retráctiles, gran hall y casi 800 butacas

Así será el teatro auditorio que Vinaròs lleva años esperando: gradas retráctiles, gran hall y casi 800 butacas

La Guardia Civil celebra en la Vall su 182º aniversario y rinde homenaje a los dos agentes fallecidos en Huelva

El exlíder socialista vasco Nicolás Redondo analizará en Nules la polarización política en España

El exlíder socialista vasco Nicolás Redondo analizará en Nules la polarización política en España

La Generalitat avala ambientalmente la planta de residuos de Aprocol, la antigua Reyval, en l’Alcora

La Generalitat avala ambientalmente la planta de residuos de Aprocol, la antigua Reyval, en l’Alcora

La revista Viajar corona a esta joya de Castellón: "Es el pueblo amurallado más bonito de España"

La revista Viajar corona a esta joya de Castellón: "Es el pueblo amurallado más bonito de España"

Segorbe sacará a la luz dos cisternas medievales de su imponente fortaleza

Segorbe sacará a la luz dos cisternas medievales de su imponente fortaleza

La Vall lanza un programa para cuidar a los mayores: en 2030 un tercio de la población tendrá más de 65 años

Tracking Pixel Contents