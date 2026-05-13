La Generalitat avala ambientalmente la planta de residuos de Aprocol, la antigua Reyval, en l’Alcora

Varapalo para el Ayuntamiento de l'Alcora. La Generalitat Valenciana ha dado un nuevo paso a favor del proyecto de planta de residuos promovido por Aprocol, la antigua Reyval, en la capital de l'Alcalatén. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este miércoles la declaración de impacto ambiental favorable para la instalación promovida por la mercantil que impulsa el centro de almacenamiento, transferencia y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en calle partida Azagador de la Torreta, 3, de la localidad.

La resolución, firmada por el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, considera el proyecto “ambientalmente aceptable” y supone un giro respecto a la posición que había mantenido la propia Generalitat en 2022, cuando denegó la Autorización Ambiental Integrada (AAI) apoyándose en la incompatibilidad urbanística defendida por el Ayuntamiento de l’Alcora.

Sin embargo, la resolución actual es consecuencia del fallo emitido en 2024 por el TSJCV, que estimó el recurso de la empresa, anuló la denegación autonómica y declaró compatible el proyecto con el planeamiento urbanístico municipal, contradiciendo así la tesis sostenida por el consistorio.

Tras aquella sentencia, el alto tribunal valenciano dictó posteriormente un auto de ejecución provisional obligando a continuar la tramitación administrativa de la planta.

Como consecuencia de esa resolución judicial, la Generalitat dejó sin efecto la denegación de 2022 y reactivó tanto la autorización ambiental integrada como la evaluación de impacto ambiental, que culmina ahora con la publicación de una DIA favorable en el DOGV.

Reacción del alcalde

"Sabemos que, por sentencia judicial, se ha reiniciado la tramitación del procedimiento y que dentro de ese proceso se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental publicada hoy", ha afirmado el alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir.

"Desde el Ayuntamiento, junto a los servicios jurídicos y técnicos, seguiremos velando, como hacemos con todos los expedientes, para que se cumpla estrictamente la normativa medioambiental y la legalidad vigente, siempre defendiendo los intereses y la tranquilidad de la ciudadanía", ha añdido el primer edil.

Sujeto a condiciones

La autorización publicada este miércoles queda supeditada, no obstante, a la obtención de los permisos sectoriales que correspondan y al cumplimiento de la documentación ambiental y técnica incluida en el expediente. El pronunciamiento incorpora dos condiciones. La primera limita el listado definitivo de residuos admisibles al alcance de la autorización sectorial, aunque permite incorporar otros códigos LER siempre que no impliquen una modificación sustancial del proyecto ni obliguen a una nueva evaluación ambiental. La segunda exige documentar las actuaciones del Programa de vigilancia y seguimiento ambiental para acreditar la aplicación y eficacia de las medidas preventivas y correctoras, documentación que deberá estar disponible para las autoridades competentes.

Cronología: inicio en 2019 y un recurso ante el Supremo que no prosperó

El nuevo aval autonómico llega después de años de enfrentamiento administrativo, político y judicial alrededor de un proyecto ligado al histórico conflicto de Reyval, cuya incineradora generó una fuerte contestación social en la localidad.

La cronología del expediente arrancó en 2019, cuando la empresa Aprocol solicitó a la Generalitat la correspondiente AAI para una planta que incluiría un centro de almacenamiento temporal, transferencia y tratamiento de residuos en el término municipal de l'Alcora.

En 2021, el Ayuntamiento, tras la exposición pública del proyecto, emitió un informe desfavorable, argumentando que el proyecto expuesto “difería significativamente” del que se había presentado originariamente al consistorio en 2018, y que el expuesto “no era compatible” con el PGOU de l’Alcora.

La Generalitat Valenciana respaldó la postura del Ayuntamiento reflejada en su informe y resolvió denegar la autorización ambiental. Ante esta decisión, en 2022, Aprocol interpuso un recurso de alzada que fue desestimado.

Posteriormente, la empresa recurrió judicialmente esta decisión ante el TSJCV, lo que resultó en la sentencia a su favor que anula la denegación de la AAI. Tras ello, el Ayuntamiento presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que no prosperó, y ahora se ha publicado la nueva resolución a favor de Aprocol.

Características de la planta

La instalación proyectada ocupará una parcela de cerca de 29.000 metros cuadrados y más de 12.800 metros construidos. La actividad se desarrollará íntegramente en el interior de naves industriales e incluirá varias líneas de valorización y reciclaje.

Entre los procesos previstos figuran el lavado y reutilización de envases plásticos y metálicos, la recuperación de big bags industriales y una línea de esterilización de residuos sanitarios mediante autoclave. Los materiales obtenidos podrán reutilizarse o reincorporarse a procesos industriales como plástico reciclado, metales descontaminados o residuos sanitarios inertizados.

La resolución ambiental destaca que la planta contará con sistemas de contención de derrames, pavimentos impermeables, depósitos estancos para aguas industriales, control de emisiones y medidas reforzadas contra incendios para residuos inflamables.

El informe también concluye que la instalación no afecta a espacios protegidos ni a zonas inundables y prevé controles periódicos sobre emisiones atmosféricas, ruido y calidad de aguas subterráneas.

Pese al aval ambiental, el proyecto todavía no dispone de autorización definitiva para operar. Aprocol deberá culminar la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada y obtener el resto de permisos sectoriales necesarios antes de poder poner en marcha la planta.