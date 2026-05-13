Almenara abre paso al gigante Jysk, que creará 250 empleos: arrancan los nuevos accesos al futuro polo industrial

El Gobierno ha puesto en marcha los trabajos correspondientes a los nuevos accesos vinculados al futuro desarrollo urbanístico e industrial Barranc de Talavera de Almenara, una actuación estratégica que supondrá una inversión cercana a los cinco millones de euros. Estas obras forman parte de un proyecto de gran relevancia para la localidad y para toda la comarca, ya que buscan adaptar las infraestructuras existentes al importante crecimiento económico e industrial previsto en la zona durante los próximos años.

No en vano, la empresa HyC Urban Almenara, filial de Grupo Bertolín, está ejecutando los trabajos en una parcela de 270.000 metros cuadrados, donde se levantará el centro logístico de la multinacional Jysk, un proyecto estratégico que contempla una inversión aproximada de 300 millones.

Recreación de cómo será el centro logístico de Jysk en Almenara. / MEDITERRÁNEO

Nuevo vial directo desde la N-340

Entre las actuaciones previstas destaca la construcción de un nuevo vial directo desde la carretera N-340, que comenzará una vez superado el cementerio de La Llosa, situado en el mismo margen de esta vía nacional. Esta conexión permitirá facilitar el acceso al futuro desarrollo industrial y mejorar la circulación de vehículos pesados, evitando desplazamientos innecesarios por el interior del casco urbano.

Inicio de los trabajos para crear el nuevo acceso al polígono desde la N-340, que comenzará una vez superado el cementerio de La Llosa, situado en el mismo margen de esta vía nacional (en la parte derecha de la imagen). / MEDITERRÁNEO

Asimismo, el proyecto contempla la modificación del paso elevado que actualmente cruza la N-340 y que da acceso tanto a la vía de servicio como a distintos puntos estratégicos del entorno, entre ellos la estación de ferrocarril de Almenara y varios caminos rurales utilizados para acceder al municipio por la zona oeste.

De manera paralela, otra de las actuaciones fundamentales se centrará en los accesos directos al futuro polígono industrial desde la parte noroeste del término municipal. En este sentido, está prevista la ampliación hasta los 24 metros de anchura del tramo de carretera que conecta Almenara con la rotonda ubicada en el término municipal de La Llosa, enlace que comunica directamente con la CV-10. La actuación afectará aproximadamente a un kilómetro de longitud y permitirá absorber el incremento de tráfico previsto como consecuencia de la implantación de nuevas actividades logísticas e industriales en el municipio.

está prevista la ampliación hasta los 24 metros de anchura del tramo de carretera que conecta Almenara con la rotonda ubicada en el término municipal de La Llosa, enlace que comunica directamente con la CV-10, al fondo de la imagen. / Miguel Ángel Sánchez

La creación de este nuevo vial directo desde la N-340 tendrá además un impacto muy positivo sobre la movilidad urbana y la seguridad vial dentro de Almenara, ya que evitará que el tráfico pesado atraviese la antigua travesía que conectaba la localidad con La Vall d’Uixó y que actualmente sirve de acceso a la CV-10 y a la propia N-340. Se trata de una zona muy transitada por los vecinos debido a la presencia de distintos espacios de uso público y servicios municipales. En el margen izquierdo de esta vía se encuentran las instalaciones deportivas municipales, el aparcamiento municipal —que además funciona como recinto ferial durante diversas celebraciones—, así como el cementerio municipal y otros espacios frecuentados diariamente por los ciudadanos.

Jysk avanza con su futuro centro logístico

Al mismo tiempo que avanzan las obras de los accesos, también han comenzado los trabajos de movimiento de tierras y adecuación del terreno para la construcción del futuro centro logístico de la multinacional danesa Jysk, una infraestructura que ocupará una superficie de 273.000 metros cuadrados y que convertirá a Almenara en uno de los principales enclaves logísticos de la Comunitat Valenciana. La previsión es que los accesos viarios estén finalizados antes de la entrada en funcionamiento de este complejo empresarial, garantizando así una operatividad adecuada desde el inicio de la actividad.

Al mismo tiempo que avanzan las obras de los accesos, también avanzan los trabajos para la construcción del futuro centro logístico de JYSK, una infraestructura que ocupará una superficie de 273.000 metros cuadrados. / Miguel Ángel Sánchez

La inversión prevista por parte de Jysk asciende a 300 millones de euros y supondrá la creación de alrededor de 250 puestos de trabajo directos, además del impacto indirecto derivado de la actividad económica asociada al centro logístico. La implantación de esta multinacional representa uno de los proyectos empresariales más importantes desarrollados en la localidad en las últimas décadas y refuerza el posicionamiento estratégico de Almenara gracias a sus conexiones con la red viaria principal y su proximidad a importantes corredores logísticos del arco mediterráneo.

La alcaldesa en funciones de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacado que “los plazos previstos se están cumpliendo según lo establecido inicialmente”, subrayando la importancia de que las obras de accesos y la construcción del centro logístico avancen de forma coordinada.

Según ha señalado, “estas actuaciones representan una oportunidad histórica para el municipio y para sus vecinos, ya que permitirán impulsar el crecimiento económico, atraer nuevas inversiones y situar a Almenara dentro del mapa de las grandes áreas industriales y logísticas de referencia en la Comunitat Valenciana”.