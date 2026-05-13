La Guardia Civil celebra en la Vall su 182º aniversario y rinde homenaje a los dos agentes fallecidos en Huelva

La Vall d'Uixó ha acogido este miércoles el acto oficial de conmemoración del 182º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, con la imposición de condecoraciones, el homenaje a los caídos y un desfile institucional.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha presidido la ceremonia junto al coronel de la Comandancia de Castellón, Alfonso Martín, y la alcaldesa anfitriona, Tania Baños. La celebración se ha desarrollado, por primera vez, fuera de la Comandancia provincial y se ha trasladado a uno de los municipios en los que este Cuerpo de Seguridad Pública del Estado presta servicio.

García Valls ha destacado este hecho durante su discurso y ha incidido en que supone un ejemplo “de la voluntad de acercar todavía más la institución al territorio, a los municipios y a la gente” y que demuestra “una manera de entender la seguridad pública, no desde la distancia, sino desde la proximidad, la presencia y el arraigo”.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, durante su discurso. / Mediterráneo

Modernización y mejora de recursos

La subdelegada ha señalado que “en un acto como el de hoy es justo reconocer no solo la historia de la Guardia Civil, sino también el trabajo presente, que exige disponibilidad total, esfuerzo constante y una enorme vocación de servicio”. También ha aprovechado para destacar la “modernización, refuerzo y mejora de recursos”, así como la “voluntad sostenida de fortalecer una institución esencial para la seguridad pública de nuestro país”.

En este sentido, ha recalcado que “el Gobierno ha situado el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como una prioridad, impulsando una política continuada de incorporación de nuevos efectivos que ha permitido revertir la pérdida de plazas sufrida en etapas anteriores y consolidar una senda de recuperación y fortalecimiento”. La oferta de empleo público de la Guardia Civil para 2026 ha autorizado 3.240 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias.

Otra foto del acto institucional. / Mediterráneo

Evolución del papel de la mujer

Durante su intervención, García Valls también ha incidido en la evolución del papel de la mujer en este Cuerpo de Seguridad. “A 1 de septiembre del año pasado prestaban servicio en activo 8.904 mujeres en la Guardia Civil, lo que representa ya el 11,1% del total de efectivos (…). Hoy las mujeres no solo están presentes en todas las escalas y especialidades, sino que forman parte plenamente de la realidad operativa y de mando del Cuerpo”, ha destacado.

Además, ha señalado que “la incorporación de la mujer a la Guardia Civil ya no es una excepción ni una novedad: es una realidad consolidada que ha enriquecido, fortalecido y modernizado a la institución”. “Este avance no es casual ni improvisado, sino que responde también a una política sostenida de igualdad dentro de la propia institución”, ha resaltado.

Por último, la subdelegada del Gobierno ha trasladado un mensaje de “memoria, respeto y homenaje” a todos los guardias civiles fallecidos en acto de servicio y ha expresado un “recuerdo especial” a los dos agentes fallecidos hace apenas unos días en Huelva, durante un operativo de lucha contra el narcotráfico.

Parada militar y condecoraciones

El acto, que se ha desarrollado esta mañana en la plaza del Mercat de la Vall d’Uixó, ha consistido en una parada militar de la Unidad de Honores, compuesta por una escuadra de gastadores, dos secciones de fusiles y una sección de especialidades. Seguidamente, se ha procedido a la imposición de condecoraciones y a la entrega de reconocimientos a personal de distintas unidades: cinco Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, nueve Cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y una Cruz a la Constancia con distintivo oro.

Tras los discursos de la subdelegada y del comandante jefe, se ha llevado a cabo el acto de homenaje a los caídos, con el depósito de una corona de laurel en un monolito instalado para la ocasión. Posteriormente, la Compañía de Honores se ha desplazado en formación hasta la calle Salvador Cardells, desde donde ha comenzado un desfile motorizado de vehículos policiales y de la fuerza uniformada a pie. El recorrido ha discurrido por la calle Salvador Allende hasta la avenida Jaime I, donde ha concluido el acto.

En el marco de esta celebración, el próximo 16 de mayo tendrá lugar una exhibición de medios en horario ininterrumpido de 10.00 a 18.00 horas en la explanada de Peñas de la Vall d’Uixó. Durante la jornada se exhibirán vehículos policiales y material de dotación de las diferentes especialidades del Cuerpo. También está prevista la exposición de una embarcación ligera del Servicio Marítimo Provincial y de un helicóptero del Servicio Aéreo de Valencia, siempre que la disponibilidad y las condiciones meteorológicas lo permitan.