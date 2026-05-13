Nuevo atractivo
El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
Costas autoriza el establecimiento en la zona de la Gola y el Ayuntamiento iniciará en los próximos días la licitación para adjudicar su gestión
La Llosa está a un paso de servir sus primeras bebidas frente al mar. Dos meses después de que el Ayuntamiento anunciara que el municipio estaba más cerca que nunca de contar con su primer chiringuito en la playa, Costas ha dado ya el visto bueno a la instalación, un trámite clave para que este nuevo servicio pueda convertirse en realidad este mismo verano.
El alcalde, Ximo Llopis, ha anunciado este miércoles la autorización de Costas y ha destacado que se trata de “una gran noticia” para el municipio. “Un chiringuito supondrá un importante atractivo para vecinos, visitantes y bañistas”, ha señalado el primer edil.
Permitirá dinamizar la playa
El Ayuntamiento llevaba meses trabajando y manteniendo reuniones con Costas para impulsar una instalación que el consistorio considera estratégica para dinamizar su franja litoral, atraer a más visitantes y reforzar los servicios disponibles en la playa durante la temporada estival.
Con la autorización ya concedida, el siguiente paso será sacar a licitación la concesión del chiringuito. Según ha explicado el Ayuntamiento, en los próximos días se tramitará el procedimiento a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el objetivo de adjudicar la explotación cuanto antes.
El espacio donde se ubicará el futuro puesto de bebida y comida ya está definido. Será en la zona de la Gola, muy próxima a la playa de Almenara, un punto estratégico del litoral de La Llosa en el que el consistorio también está impulsando actuaciones de mejora del entorno.
De hecho, el Ayuntamiento trabaja desde hace meses en la recuperación de la zona de la playa, con intervenciones en el canal de la Gola y en las compuertas de desagüe, con el objetivo de mejorar el estado del entorno y reforzar el atractivo del litoral del municipio.
Todas aquellas personas interesadas en hacerse cargo de la gerencia del futuro chiringuito pueden contactar con el Ayuntamiento de la Llosa para recibir más información sobre el proceso.
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