Maig Ceràmic refuerza su vertiente educativa con una amplia programación de talleres didácticos en l'Alcora

El Ayuntamiento de l’Alcora, a través del Museu de Ceràmica, impulsa durante todo el año un amplio e innovador programa educativo con talleres, visitas y experiencias didácticas dirigidas a centros escolares y colectivos. Una labor divulgativa que durante estas semanas cobra un protagonismo especial dentro de la programación de Maig Ceràmic, con numerosas propuestas dirigidas a alumnado de diferentes etapas educativas.

Cerámica de la Real Fábrica Erasmus +

Entre las actividades programadas, el museo ha acogido este martes el taller Cerámica de la Real Fábrica Erasmus +, con la participación de alumnos y alumnas del CEIP Francisco Grangel Mascarós de l’Alcora y de un grupo de estudiantes de 5º y 6º de Primaria del centro portugués Horácio Bento de Gouveia, de Funchal (Madeira), dentro del programa Erasmus+ 2022-2027 en el que participa el centro educativo alcorino.

La actividad ha formado parte de la visita que el alumnado portugués está realizando estos días en la capital de l’Alcalatén, dando continuidad al intercambio iniciado el pasado mes de marzo, cuando los estudiantes del CEIP Francisco Grangel Mascarós realizaron una estancia educativa en Madeira para compartir experiencias culturales y educativas con sus compañeros portugueses.

Durante esta semana, las familias del alumnado del centro están acogiendo en sus hogares a los estudiantes visitantes, favoreciendo así una experiencia de convivencia, aprendizaje y enriquecimiento cultural para todos los participantes.

Alumnos del Grangel Mascarós, observando la maqueta de la Real Fabrica de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Dentro de la programación preparada para esta movilidad Erasmus+, el alumnado portugués está participando en diversas actividades didácticas y culturales organizadas por el centro educativo. Entre ellas, destaca la desarrollada hoy en el Museu de Ceràmica.

Los talleres didácticos realizados han abordado también cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la recuperación del patrimonio local, materializándose en iniciativas como la creación de una ECO-NEVERA y el proyecto de participación democrática vinculado a la recuperación de la Reial Fàbrica del Conde de Aranda a través del microproyecto local Alcalde a les Aules.

Con este tipo de iniciativas, el CEIP Francisco Grangel Mascarós reafirma además su compromiso con una educación abierta a Europa, basada en el intercambio cultural, el aprendizaje de idiomas y el desarrollo de valores como la convivencia, la cooperación y el respeto entre diferentes culturas.

Talleres en el Museo de Cerámica. / Javier Nomdedeu

Maig Didàctic 2026

La programación didáctica de Maig Ceràmic incluye durante los meses de mayo y junio una gran variedad de propuestas educativas reservadas a centros escolares y colectivos formativos.

Entre ellas, destacan talleres de torno, iniciación a la cerámica, reciclaje creativo, sostenibilidad, conformación de recipientes para autorriego, jornadas de técnicas cerámicas y actividades centradas en la Real Fábrica.

Las actividades están dirigidas a alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación de Personas Adultas y programas Erasmus+.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta línea de trabajo permite acercar la cerámica y el patrimonio local a las nuevas generaciones de una forma participativa y adaptada a cada edad, reforzando además el vínculo entre educación, cultura e identidad local.