Cuenta atrás para el nuevo ambulatorio del Puerto de Burriana: obras en 2027 y abrirá en 2028

El nuevo ambulatorio del Puerto de Burriana ya tiene una hoja de ruta definitiva y plazos concretos. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, y el alcalde, Jorge Monferrer, han firmado el protocolo de delegación de competencias para construir el nuevo consultorio auxiliar, una infraestructura sanitaria largamente reivindicada por los vecinos y que el Ayuntamiento prevé que pueda estar terminada y en funcionamiento en 2028.

La firma permitirá acelerar los trámites administrativos y que sea el propio consistorio quien asuma directamente la gestión de las obras, mientras que la Generalitat aportará la financiación. La inversión prevista supera los 2,1 millones de euros para la construcción y alcanzará cerca de 3 millones con el equipamiento del centro.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, y el alcalde, Jorge Monferrer, durante la firma de la delegación de competencias para construir el nuevo consultorio del Puerto. / Isabel Calpe

Según explicó Gómez, el objetivo de este modelo es "agilizar la licitación del proyecto" para que las obras puedan comenzar durante 2027. Al respecto, el alcalde calificó a Burriana como "municipio pionero" en este nuevo modelo de colaboración administrativa entre ayuntamientos y Generalitat que permitirá evitar retrasos administrativos habituales en este tipo de infraestructuras sanitarias.

Licitación inminente

Monferrer explicó que el consistorio ya dispone prácticamente terminada la redacción del proyecto básico y del de ejecución, por lo que, la intención es convocar un pleno extraordinario la próxima semana, y de este modo, aprobar la aceptación de la delegación de competencias.

A partir de ahí, podrá iniciarse de forma inmediata la licitación de las obras para hacer realidad la reivindicación vecinal tras el cierre de las antiguas instalaciones en 2020 por no cumplir la normativa. "Ya lo tenemos todo preparado para correr", aseguró el primer edil, quien avanzó que la intención municipal es iniciar las obras antes de finalizar 2026.

El nuevo consultorio se levantará sobre una parcela de 2.100 m2 situada junto a la iglesia del Puerto, en la confluencia de la avenida Mediterrània con la carretera del Puerto. El centro contará con tres consultas de medicina de familia, tres de enfermería, consulta de trabajo social, área de extracciones y tratamientos, consulta de pediatría y enfermería pediátrica, además de un área de urgencias y recepción de pacientes.

El edificio contará con un diseño singular que combine funcionalidad y eficiencia energética. Su fachada incorporará placas de aluminio perforado para permitir la entrada de luz natural y, al mismo tiempo, reducir la exposición solar. Incluye un área exterior urbanizada, con zonas arboladas y pavimentadas que crearán un acceso tranquilo al centro y un porche amplio para proteger la entrada de las inclemencias climáticas.

El diseño de la fachada incorporará placas de aluminio perforado para permitir la entrada de luz natural / MEDITERRÁNEO

La futura infraestructura permitirá reorganizar la atención sanitaria del municipio y evitar desplazamientos de numerosos pacientes que actualmente son atendidos en el consultorio del Grau y en el Centro de Salud Integrado Burriana II, especialmente en una zona que registra un importante aumento de población y afluencia turística durante gran parte del año.