Las obras del carril ciclopeatonal que unirá el casco urbano de Xilxes con la playa empezarán después del verano

La Generalitat mueve ficha para construir el futuro carril ciclopeatonal que unirá el casco urbano de Xilxes con el núcleo de la playa tras sacar a licitación las obras. El proyecto cuenta con una inversión de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de un año.

La previsión es que los trabajos puedan adjudicarse durante la época estival para iniciar los trabajos después del verano. Se trata de una infraestructura “muy demandada y necesaria para los vecinos”, ha señalado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, durante una visita a la zona junto al alcalde, Ismael Minguet.

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus (d), con el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet. / Mediterráneo

Martínez Mus ha destacado que el proyecto, desbloqueado después de años sin concreción, supondrá “la conexión definitiva entre el núcleo urbano y la playa mediante un recorrido seguro, accesible e iluminado, que permitirá desplazarse tanto a pie como en bicicleta”. Asimismo, ha subrayado que el nuevo itinerario “mejorará la calidad de vida de los vecinos y fomentará una movilidad más sostenible y saludable”.

El futuro trazado tendrá una longitud de 2,2 kilómetros y discurrirá junto a la carretera CV-2280, principal vía de conexión entre ambos núcleos. Actualmente, este recorrido carece de un espacio seguro para peatones y ciclistas, ya que la carretera dispone de arcenes estrechos y registra una elevada circulación, especialmente durante los meses de verano.

Banda exclusiva

La actuación contempla la creación de una banda exclusiva de tres metros de ancho para peatones y ciclistas, separada de la calzada mediante un espacio ajardinado con arbolado e iluminación solar. Esta solución permitirá reforzar la seguridad de los usuarios y mejorar la integración paisajística del entorno.

El nuevo itinerario también permitirá enlazar con la cicloruta ‘CR-2437 Camí Eurovelo de la Platja de Xilxes’, reforzando así la red de movilidad sostenible del municipio. Además, el proyecto incluye mejoras en la iluminación y una reorganización de la sección de la carretera para favorecer una circulación más segura.

Toda la obra se ejecutará en terrenos de titularidad y dominio público existentes junto a la carretera, lo que permitirá desarrollar la infraestructura con un menor impacto.

"Obra muy necesaria"

Por su parte, e alcalde ha mostrado su satisfacción “por el avance definitivo de este proyecto, ya que por fin contamos con la licitación y con el próximo inicio de una obra muy emblemática y necesaria para el municipio”.

Para Xilxes, ha añadido Minguet, “es fundamental disponer de esta conexión segura, que permitirá a vecinos y visitantes desplazarse cómodamente, tanto a pie como en bicicleta, entre ambos núcleos urbanos. Además, desde el punto de vista turístico, supone un importante impulso para el municipio”.