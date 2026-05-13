Segorbe sacará a la luz dos cisternas medievales de su imponente fortaleza

Segorbe sigue excavando en su historia. El Ayuntamiento ha obtenido el 100% de la ayuda solicitada a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, una subvención de 127.289,91 euros que permitirá avanzar en la excavación y consolidación de dos cisternas históricas situadas en la ladera sureste del cerro de Sopeña.

La actuación abrirá una nueva puerta al pasado medieval de la ciudad y permitirá recuperar espacios hasta ahora poco conocidos de la antigua fortaleza segorbina. El objetivo es profundizar en el conocimiento de su estructura defensiva, poner en valor el patrimonio local y seguir transformando el entorno histórico en un espacio más accesible, atractivo y vinculado a la identidad de Segorbe.

La intervención se desarrollará en dos puntos clave del conjunto patrimonial integrado en el BIC Castillo, Acueducto y Murallas. Una de las cisternas se encuentra a los pies del recinto exterior del Fuerte de la Estrella, mientras que la otra está situada en la zona de entrada a la fortaleza.

Detalles de cada cisterna

La cisterna superior conserva huellas de una larga historia. Su origen se remonta a la etapa medieval, aunque siguió utilizándose durante la época moderna y, más tarde, fue reutilizada como espacio de almacén durante los conflictos del siglo XIX.

En el caso de la cisterna inferior, ubicada fuera del recinto del castillo pero dentro de su área de influencia, el proyecto apunta a la posible existencia de algún tipo de albacar, un espacio vinculado a la defensa y protección del entorno fortificado.

Esta nueva ayuda supone otro paso adelante en la recuperación del cerro de Sopeña y se suma a la importante inversión que Segorbe está destinando en los últimos años a la conservación de su patrimonio, la creación de zonas verdes y la mejora de espacios públicos. Un proceso que está cambiando la panorámica de la ciudad y reforzando el atractivo histórico, cultural y turístico de su casco antiguo.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, ha destacado que “preservar nuestra riqueza patrimonial y conservar nuestro casco histórico es aportar a nuestros vecinos mayor calidad de vida y perspectiva de futuro”. Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento continuará trabajando “para alcanzar las mejoras que nuestra población merece”.