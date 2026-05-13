La Vall lanza un programa para cuidar a los mayores: en 2030 un tercio de la población tendrá más de 65 años

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha presentado Cercle, el nuevo programa impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales para conectar personas y recursos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente de las personas mayores. Se trata de un proyecto de proximidad y acompañamiento que nace con la voluntad de reforzar la red comunitaria, fomentar la autonomía personal y garantizar que nadie se sienta solo, bajo el lema ‘Cerca de ti se vive mejor’.

El concejal del área, Jorge Marqués, ha explicado que “Cercle es un programa para cuidarnos entre todos y todas”, y ha remarcado que es “un servicio público universal, una red de seguridad y un recurso de proximidad para que las personas mayores puedan seguir viviendo con autonomía, dignidad y calidad de vida”. En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento quiere estar presente “durante todo el ciclo vital de las personas, porque un ayuntamiento debe estar cuando más lo necesitas”.

La previsión demográfica indica que en 2030 un tercio de la población de la Vall d’Uixó tendrá más de 65 años. Por ello, el programa parte de la necesidad de cuidar a quien cuida y de seguir acompañando a las personas que han sostenido durante años a sus familias y a la comunidad. Desde esta perspectiva, Cercle defiende el derecho de las personas mayores a mantenerse en su entorno habitual, en su casa, en su barrio y cerca de los suyos, con un modelo coordinado con centros de salud, asociaciones vecinales, asociaciones de jubilados y otros recursos comunitarios.

Cuatro grandes ámbitos

El programa actúa sobre cuatro grandes ámbitos. Por un lado, el envejecimiento activo, que desde octubre hasta mayo ha desarrollado una prueba piloto con charlas y actividades prácticas sobre uso de nuevas tecnologías, bienestar físico, descanso, salud o alimentación saludable. Además, durante los meses de verano se volverán a habilitar los oasis climáticos, abriendo los centros sociales como espacios frescos y con actividades para combatir las altas temperaturas y favorecer la socialización.

Otro de los pilares es el Observatorio de Personas Mayores, que crea una red comunitaria de detección de situaciones de soledad no deseada con la implicación de comercios, farmacias, centros sanitarios o vecindario. Para facilitar esta conexión se ha habilitado el teléfono 964 692 032 y el WhatsApp 675 903 382, tanto para personas que se sienten solas como para quien detecte algún caso. A partir de ahí se realiza una valoración individualizada, con visitas, seguimiento telefónico y la creación de una red de confianza alrededor de cada persona.

Cercle incorpora también un banco de materiales, que pone a disposición de la ciudadanía material ortoprotésico de manera temporal para facilitar la permanencia en el domicilio en mejores condiciones. Entre los recursos disponibles hay camas articuladas, sillas de ruedas, caminadores, grúas o sillas de ducha, siempre tras una valoración técnica de las necesidades de cada persona.

Además, el programa refuerza el Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, que presta atención profesional en casos en los que existe una necesidad especial de apoyo para seguir viviendo en casa. Este servicio incluye curas personales, ayuda en tareas cotidianas, alimentación, limpieza, acompañamiento y orientación. Para ampliar la cobertura, el Ayuntamiento ha duplicado el equipo profesional, pasando de 8 a 16 trabajadoras y trabajadores.

Por su parte, la alcaldesa, Tania Baños, ha destacado que “muchas veces ponemos el foco en las grandes obras, pero lo más importante que puede hacer un ayuntamiento es cuidar a su gente”. En este sentido, ha remarcado que “los impuestos también sirven para eso: para sostener servicios públicos y profesionales que cuidan de nuestras personas mayores, porque cuidarnos colectivamente también es construir ciudad”.