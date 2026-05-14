Adiós a la interinidad del puerto de Alcossebre: 35 años de concesión y una inversión que podrá superar los 17 millones

La Generalitat ha dado el paso definitivo para desbloquear el futuro del puerto deportivo Las Fuentes, en Alcossebre. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este miércoles el anuncio de convocatoria del procedimiento de pública concurrencia para adjudicar la concesión demanial de ocupación y explotación del recinto durante 35 años.

El concurso permitirá seleccionar a la empresa que se encargará de remodelar, modernizar y gestionar la instalación náutica-deportiva durante las próximas décadas. Según los pliegos de la licitación, el presupuesto global de licitación asciende a 9.791.320 euros, una cifra que marca la inversión mínima prevista para las actuaciones obligatorias dentro del recinto portuario.

No obstante, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio precisan a Mediterráneo que las empresas podrán mejorar esa apuesta económica en sus ofertas. La inversión mínima se distribuye en tres grandes bloques: 1,5 millones de euros para obras portuarias y marítimas; 2,5 millones para obras de edificación y otros 2,5 para instalaciones, renovables y urbanización. A estos importes se añaden los conceptos de seguridad y salud, gestión de residuos, gastos generales, beneficio industrial e IVA, hasta alcanzar los 9,8 millones de euros.

La propia configuración del concurso permite elevar esa cifra, de modo que las pujas podrán llegar hasta un máximo de 15,7 millones. A ello hay que sumar aún otra valoración de obras externas por 1,6 millones adicionales, por lo que las empresas interesadas podrán llegar a plantear una inversión total de más de 17 millones de euros.

Además de la inversión en obras, las empresas interesadas deberán ofertar una tasa o canon anual por la explotación del puerto. El importe mínimo fijado en los pliegos es de 55.000 euros anuales, más IVA. Esa cantidad funciona como tipo de salida: las empresas podrán mejorarla al alza y esa mejora puntuará en la valoración final del concurso.

La adjudicación se decidirá sobre un máximo de 100 puntos. La mitad corresponderá a criterios técnicos, como el proyecto básico de obras e instalaciones y el proyecto de explotación, actividades, servicios y conservación. La otra mitad se valorará de forma automática: 10 puntos por la mejora de la tasa anual, 30 por la inversión en obras e instalaciones y otros 10 por mejoras adicionales.

Barcos amarrados en el puerto deportivo Las Fuentes, situado junto a la playa homónima, en Alcossebre. / Juan Francisco Roca

Fin a la interinidad

La licitación llega después de meses de tramitación y pone en marcha el proceso para acabar con la situación de interinidad en la que se encuentra la gestión del puerto deportivo. Como ha venido publicando Mediterráneo, la última concesión venció a finales de 2024 y, desde entonces, el recinto se encuentra en una etapa transitoria hasta que la Generalitat resuelva la nueva adjudicación.

A mediados de noviembre, la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Infraestructuras y Territorio sacó a información pública la concesión del puerto. Hasta ahora, tres empresas han mostrado interés en asumir la remodelación y explotación del recinto durante los próximos 35 años.

Entre ellas se encuentra la actual gestora temporal, la UTE Las Fuentes, integrada por las mercantiles New Capital 2000, Puerto Deportivo Marina de las Salinas y Marina de Alcoceber. La Generalitat ya era consciente de su voluntad de continuar al frente del puerto, pero la existencia de otras dos candidaturas obligaba, conforme a la normativa, a convocar un procedimiento de pública concurrencia para elegir la mejor propuesta. Con la publicación del anuncio en el DOGV, ese concurso ya está oficialmente en marcha y podrán concurrir también otras compañías interesadas.

Modernización integral

El objetivo de la Generalitat es garantizar la continuidad del puerto, modernizar unas instalaciones que superan los 50 años y reforzar su integración con el municipio. Aunque el puerto es funcional, la Administración autonómica considera necesario acometer una intervención amplia para mejorar tanto la infraestructura náutica como los espacios públicos y comerciales del entorno.

Los pliegos prevén actuaciones como la mejora de muelles, el refuerzo del dique exterior de abrigo, obras de dragado para mantener los calados, renovación de amarres, fingers, elementos de defensa, balizamiento y señalización, así como la instalación de nuevos elementos de seguridad.

También se contempla la rehabilitación integral del edificio de capitanía, la demolición de los actuales locales comerciales, la retirada de terrazas y pasarela metálica, el desmantelamiento de fosas sépticas y la retirada de la antigua gasolinera, incluidos los tanques enterrados y los trabajos de descontaminación de suelos.

El futuro concesionario deberá construir nuevos locales comerciales con terrazas abiertas al público, habilitar espacios para el varadero y adecuar una nueva zona para escuela de vela. El proyecto también incluye la renovación de las redes de agua, saneamiento, electricidad y alumbrado, la mejora de la accesibilidad peatonal, la reforma de los aparcamientos y la instalación de una nueva estación de combustible.

El puerto cuenta actualmente con 283 amarres y ocupa una superficie aproximada de 29.912 metros cuadrados. La futura concesión abarcará la lámina de agua abrigada y todos los amarres quedarán bajo gestión del concesionario, que también deberá encargarse del mantenimiento y conservación de diques, balizamiento, dragados y demás infraestructuras necesarias para el funcionamiento del recinto.