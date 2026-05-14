Benicàssim refuerza la seguridad del recinto de festivales con dos nuevos depósitos de agua frente a incendios

El recinto de festivales de Benicàssim contará con dos nuevos depósitos de agua para reforzar la capacidad de actuación ante incendios y mejorar el abastecimiento durante la celebración de grandes eventos. El Ayuntamiento impulsa así una nueva actuación estratégica vinculada a la seguridad y a la modernización de unas instalaciones que cada año concentran miles de asistentes junto a una zona sensible desde el punto de vista forestal como es El Tossalet.

La actuación contempla la construcción de dos depósitos de 10.000 litros cada uno, concebidos como una reserva estratégica de agua para responder con mayor rapidez y eficacia ante situaciones de emergencia, especialmente relacionadas con la prevención y control de incendios.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que “la seguridad de las personas y la protección de nuestro entorno natural son una prioridad absoluta. Este proyecto nos permite estar mejor preparados ante cualquier eventualidad, especialmente en un contexto donde la prevención de incendios es fundamental, mejorando el tiempo de respuesta ante emergencias”.

El proyecto llega en un momento de crecimiento continuado de la actividad en el recinto, tanto por el aumento de asistentes como por la complejidad técnica y organizativa de los grandes festivales y eventos culturales que acoge cada temporada.

Reserva de agua y sistema de bombeo

La nueva infraestructura incluirá un sistema avanzado de almacenamiento y bombeo de agua potable formado por dos depósitos prefabricados de 10 metros cúbicos dispuestos en paralelo, además de una caseta equipada con grupos de presión y sistemas de regulación mediante variadores de frecuencia.

El Ayuntamiento destaca además que el diseño modular permitirá ampliar el sistema en el futuro en función de las necesidades del recinto, facilitando tanto su implantación como posibles ampliaciones posteriores.

Más allá de la prevención de incendios, el proyecto también busca mejorar la capacidad de suministro de agua potable durante la celebración de eventos multitudinarios en uno de los principales espacios de turismo musical y cultural de la Comunitat Valenciana. El recinto genera cada año un importante impacto económico en Benicàssim gracias al aumento de la ocupación hotelera, la actividad hostelera, el comercio local y el sector servicios.

La actuación se financia con fondos europeos Next Generation EU dentro del proyecto global ‘Benicàssim, un destino sostenible e inteligente con eventos en cualquier época del año’, dotado con una inversión total de 2.001.722 euros.

Modernización del recinto municipal

La instalación de estos depósitos se suma al proceso de modernización que el Ayuntamiento ha impulsado en el recinto de festivales desde su municipalización, con actuaciones ya ejecutadas, contratos adjudicados recientemente y nuevas mejoras previstas antes del verano para reforzar la seguridad, el confort y el uso del espacio durante todo el año.

Entre las mejoras ya incorporadas figuran la instalación de cámaras de videovigilancia, actuaciones de acondicionamiento general del recinto y avances en la mejora de los servicios y zonas de estancia. A ellas se suman contratos recientes como la instalación de nuevas zonas de sombra, pensadas para reducir la exposición al sol en los meses de mayor actividad.

El plan de modernización también incluye la renovación de la iluminación con proyectores led y farolas solares, además de mejoras en aseos, ajardinamiento, espacios de descanso y otros elementos destinados a hacer el recinto más funcional, seguro y preparado para grandes eventos.