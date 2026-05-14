Becsa acometerá los trabajos
Burriana adjudica las obras para completar la avenida Cañada Blanch por 1,3 millones
Los trabajos, con un plazo de ejecución de ocho meses, permitirán descongestionar el tráfico de la zona marítima y crear una nueva conexión entre la Serratella y el Grao
Burriana da un nuevo paso para culminar la avenida Cañada Blanch. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Becsa las obras de los tramos pendientes de este vial estratégico del litoral con una inversión de 1,34 millones de euros. La actuación permitirá completar una infraestructura clave para mejorar la conexión entre el Grao, el Puerto y la Serratella y descongestionar el tráfico en la fachada marítima durante los meses de mayor afluencia.
El proyecto contempla la ejecución de cerca de medio kilómetro de trazado dividido en dos tramos. El primero conectará la carretera del Puerto con la calle Rosa dels Vents, mientras que el segundo enlazará las calles Bruixola y Manuel Ferrer Granell. Las obras cuentan con un plazo máximo de ejecución de ocho meses e incluirán la urbanización integral del entorno, con nuevas aceras, pavimentación, servicios básicos y una red de drenaje preparada para responder ante episodios de lluvias intensas.
Movilidad sostenible
El proyecto también incorpora medidas vinculadas a la movilidad sostenible. La nueva avenida dispondrá de un carril bici bidireccional de hasta 2,5 metros de ancho, protegido del tráfico rodado, además de nuevas glorietas y zonas ajardinadas con especies autóctonas como olivos, palmeras y plantas aromáticas.
Además, la actuación incluye la ejecución de un tramo del colector general que permitirá la futura conexión del ámbito con la nueva depuradora proyectada en el camí Llombai, reforzando la red de saneamiento y alcantarillado del municipio.
El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que "vamos a terminar de una vez un vial que llevaba años cortado y que es fundamental para que toda la zona marítima esté bien conectada". Además, ha subrayado que la actuación permitirá "ir de la Serratella al Grao sin tener que pasar obligatoriamente por la primera línea de playa, evitando los atascos que se forman actualmente en temporada alta".
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