Burriana ultima los preparativos para llenar sus calles de color con las Creus de Maig 2026

Burriana comienza la cuenta atrás para vivir intensamente una de sus celebraciones más singulares y esperadas. Las comisiones falleras redoblan estos días el trabajo para dar forma a las Creus de Maig 2026, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, que volverá a transformar cada rincón del municipio en arte floral y tradición.

Desde mañana, viernes, hasta el domingo, un total de 38 monumentos —entre cruces grandes e infantiles— llenarán de color las calles en una festividad que marca el inicio del calendario fallero. Durante toda la semana, la actividad se ha multiplicado en los casales, donde los falleros trabajan a contrarreloj para ultimar unas composiciones en las que el clavel vuelve a ser el gran protagonista.

Las comisiones ya trabajan en la construcción de las balsas de agua que formarán parte de las composiciones florales de este fin de semana. / Isabel Calpe

Los preparativos ya son visibles en numerosos barrios. Muchas comisiones han comenzado la construcción de las balsas de agua que forman parte de la decoración de los monumentos y que acompañan a la cruz principal. Fuentes, juegos de agua y multitud de detalles artesanales completan unas composiciones donde cada falla imprime su propio estilo y creatividad.

La concejala de Fallas, Paloma Boix, ha destacado que esta fiesta es "una manifestación artística única que une el esfuerzo de las comisiones, la tradición fallera y nuestra identidad local a través del clavel". La edil también ha subrayado que "esta celebración es un espectáculo visual que ya trasciende nuestras fronteras y que convierte a Burriana en un referente del arte floral y la cultura popular valenciana".

Un año muy especial

Entre todas ellas, la Falla la Bosca afronta este ejercicio de una manera especialmente emotiva. La comisión celebra este año sus bodas de oro y trabaja intensamente en una creación conmemorativa de su 50 aniversario. Además, intentará revalidar el primer premio conseguido el pasado año en la categoría infantil.

La Falla la Bosca ultima una cruz muy especial con la que conmemorará este año el 50 aniversario de la comisión. / Isabel Calpe

La programación oficial arrancará el viernes con la tradicional Nit de la Plantà. Será entonces cuando las comisiones afronten las horas más intensas de trabajo, ya que la flor es un elemento especialmente delicado y su colocación se retrasa hasta el último momento para garantizar que luzca en perfectas condiciones durante todo el fin de semana.

Las reinas falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por sus cortes de honor y la corporación municipal, visitarán los monumentos instalados en los mismos emplazamientos que ocupan las fallas.

El sábado por la mañana, el jurado recorrerá las cruces para valorar los trabajos y decidir los premios, que se entregarán a partir de las 18.00 horas en la Llar Fallera. La fiesta finalizará el domingo con el desmontaje de las composiciones.

Como novedad, el Ayuntamiento ha incrementado en 3.000 euros la partida destinada a los premios de las Cruces de Mayo, creando por primera vez galardones económicos directos de 450 euros para la mejor cruz grande y 250 para la infantil. "Queremos reconocer de forma tangible el esfuerzo y la dedicación de las comisiones”, ha señalado Boix.