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El Mercado Medieval María de Luna transforma Segorbe del 15 al 17 de mayo: Todos los actos

El desfile inaugural partirá este viernes, a las 19.30 horas, de la plaza Agua Limpia

Imagen de archivo de actos celebrados con motivo del mercado medieval María de Luna en Segorbe.

Imagen de archivo de actos celebrados con motivo del mercado medieval María de Luna en Segorbe. / ANA MONLEON

Concha Marcos

La presente edición del Mercado Medieval María de Luna, que pone punto de partida desde la plaza Agua Limpia mañana viernes, 15 de mayo, a las 19:30 horas con el desfile inaugural, abrirá tres días de transformación de la zona histórica al medievo.

Mapa del desfile inaugural del mercado medieval de Segorbe.

Mapa del desfile inaugural del mercado medieval de Segorbe. / Ayuntamiento de Segorbe

 El recorrido del evento continúa por la calle Aladreros hacia la calle Colón y ascenderá por la calle La Torre, en la zona de San Antón, hacia Pascual Doménech y Barrimoral, para llegar a la plaza de las Monjas, donde se realizará la inauguración oficial con corte de cinta, recreando a la ilustre Señora de Segorbe y Reina de Aragón, María de Luna.

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A continuación, el desfile, que irá acompañado de la Tamborica, volverá de nuevo por la calle Barrimoral y Pascual Doménech, y descenderá por los arcos que llevan al Argén, para recorrer la muralla en dirección a la plaza del Ángel, donde se instalarán los puestos artesanales, y volver hacia la plaza de los Mesones para finalizar, donde se ubicará la zona gastronómica.

Programación del Mercado Medieval María de Luna de Segorbe este 2026.

Programación del Mercado Medieval María de Luna de Segorbe este 2026. / Ayuntamiento de Segorbe

Programación del Mercado Medieval María de Luna de Segorbe este 2026.

Programación del Mercado Medieval María de Luna de Segorbe este 2026. / Ayuntamiento de Segorbe

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