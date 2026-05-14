El Mercado Medieval María de Luna transforma Segorbe del 15 al 17 de mayo: Todos los actos
El desfile inaugural partirá este viernes, a las 19.30 horas, de la plaza Agua Limpia
La presente edición del Mercado Medieval María de Luna, que pone punto de partida desde la plaza Agua Limpia mañana viernes, 15 de mayo, a las 19:30 horas con el desfile inaugural, abrirá tres días de transformación de la zona histórica al medievo.
El recorrido del evento continúa por la calle Aladreros hacia la calle Colón y ascenderá por la calle La Torre, en la zona de San Antón, hacia Pascual Doménech y Barrimoral, para llegar a la plaza de las Monjas, donde se realizará la inauguración oficial con corte de cinta, recreando a la ilustre Señora de Segorbe y Reina de Aragón, María de Luna.
A continuación, el desfile, que irá acompañado de la Tamborica, volverá de nuevo por la calle Barrimoral y Pascual Doménech, y descenderá por los arcos que llevan al Argén, para recorrer la muralla en dirección a la plaza del Ángel, donde se instalarán los puestos artesanales, y volver hacia la plaza de los Mesones para finalizar, donde se ubicará la zona gastronómica.
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