El Mercado Medieval María de Luna transforma Segorbe del 15 al 17 de mayo: Todos los actos

La presente edición del Mercado Medieval María de Luna, que pone punto de partida desde la plaza Agua Limpia mañana viernes, 15 de mayo, a las 19:30 horas con el desfile inaugural, abrirá tres días de transformación de la zona histórica al medievo.

Mapa del desfile inaugural del mercado medieval de Segorbe. / Ayuntamiento de Segorbe

El recorrido del evento continúa por la calle Aladreros hacia la calle Colón y ascenderá por la calle La Torre, en la zona de San Antón, hacia Pascual Doménech y Barrimoral, para llegar a la plaza de las Monjas, donde se realizará la inauguración oficial con corte de cinta, recreando a la ilustre Señora de Segorbe y Reina de Aragón, María de Luna.

A continuación, el desfile, que irá acompañado de la Tamborica, volverá de nuevo por la calle Barrimoral y Pascual Doménech, y descenderá por los arcos que llevan al Argén, para recorrer la muralla en dirección a la plaza del Ángel, donde se instalarán los puestos artesanales, y volver hacia la plaza de los Mesones para finalizar, donde se ubicará la zona gastronómica.

Programación del Mercado Medieval María de Luna de Segorbe este 2026. / Ayuntamiento de Segorbe