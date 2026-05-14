El Hospital Comarcal de Vinaròs sumará 18 nuevas consultas externas de oftalmología y traumatología

La Conselleria de Sanitat ha sacado a licitación las obras de ampliación de las consultas externas del Hospital Comarcal de Vinaròs, un proyecto que cuenta con un presupuesto de ejecución de más de 2,3 millones de euros.

Esta actuación permitirá ampliar la superficie del hospital en 785 metros cuadrados y crear 18 nuevas consultas externas destinadas a los servicios de oftalmología y traumatología. El objetivo es disponer de espacios más amplios y funcionales para la actividad asistencial, así como mejorar la comodidad de los pacientes mediante nuevas zonas de espera con mayor capacidad.

La ampliación supondrá una mejora importante para la organización diaria de estos servicios, ya que permitirá contar con más espacio para las consultas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos. En concreto, el nuevo área incluirá seis consultas de traumatología, una sala de yesos, una sala de curas, tres consultas de oftalmología, una sala de láser, una sala de tomografía de coherencia óptica (OCT) y una sala para tratamientos intravítreos.

Las obras se llevarán a cabo en tres fases. En la primera, se realizarán los trabajos de demolición de tabiques interiores y la instalación de los sistemas de saneamiento, climatización y electricidad. La segunda fase consistirá en la colocación de los módulos prefabricados, mientras que en la tercera se instalará la cubierta acristalada.

Noticias relacionadas

El Hospital Comarcal de Vinaròs es el centro de referencia del Departamento de Salud de Vinaròs, que presta cobertura sanitaria a las comarcas de Els Ports y el Baix Maestrat.