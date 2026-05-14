Indignación en un pueblo de Castellón por pintadas en casas y monumentos

El Ayuntamiento de Vilafranca ha denunciado ante la Guardia Civil una serie de actos vandálicos registrados en los últimos días en distintos puntos del municipio y que han afectado tanto a viviendas particulares como a edificios públicos y elementos del patrimonio local. Entre los daños realizados se encuentran varias pintadas aparecidas sobre fachadas y sobre la escultura del Niño de La Estrella.

El consistorio ha hecho pública una declaración institucional a través de sus redes sociales en la que expresa su “total condena y la más enérgica repulsa” ante unos hechos que considera “especialmente graves” en el caso de las pintadas realizadas sobre inmuebles privados.

Además de comunicar que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de identificar a los autores de las pintadas y que “asuman las consecuencias de sus actos”.

Desde el equipo de gobierno se considera que este tipo de acciones “son intolerables”, al entender que “atentan contra la dignidad de las personas, las señalan y no se pueden permitir en una sociedad democrática y respetuosa”. En el comunicado también se lamenta que los daños hayan alcanzado no solo propiedades particulares, sino también edificios y patrimonio público del municipio.

Mensaje difundido en el Facebook del Ayuntamiento de Vilafranca

Las imágenes difundidas por el Ayuntamiento muestran diferentes pintadas realizadas con aerosol naranja sobre paredes, fachadas y sobre la escultura del Niño de La Estrella, uno de los elementos patrimoniales afectados. Algunas de las inscripciones contienen siglas y mensajes ofensivos.

El consistorio subraya que estos actos “buscan el enfrentamiento” y asegura que “no representan al pueblo de Vilafranca ni a sus vecinos y vecinas”. Asimismo, advierte de que trabajará para esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

“Estos hechos no se pueden volver a repetir y se trabajará para que los autores sean identificados”, concluye el comunicado.