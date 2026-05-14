L'Alcora lanza un canal oficial de WhatsApp para la gestión urbana

El Ayuntamiento de l’Alcora continúa dando pasos firmes en su estrategia de transparencia y cercanía. El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Urbanismo, Erik Torner, han presentado hoy en rueda de prensa una nueva herramienta que refuerza la iniciativa Urbanismo de Proximidad. Se trata de un canal oficial de WhatsApp dedicado exclusivamente a la gestión urbana y el mantenimiento del municipio.

Bajo el lema Queremos que estés al corriente de todo lo que pasa en nuestras calles y caminos, este nuevo canal nace con el objetivo de que los vecinos y vecinas conozcan de primera mano la labor diaria que se realiza en el municipio. A través de este medio, la ciudadanía podrá recibir información actualizada sobre obras en marcha, proyectos urbanísticos, cortes de circulación, avisos de movilidad, tareas de limpieza de caminos y reparación de incidencias, etc.

Escucha activa y atención directa

El proyecto no se limita a la información unidireccional. Tal y como ha destacado el alcalde, Samuel Falomir, la prioridad del equipo de gobierno es "mejorar la calidad de vida de los alcorinos y alcorinas a través de la escucha activa". Por ello, esta acción complementa al ya existente WhatsApp de incidencias (664 44 76 16), donde los vecinos y vecinas pueden comunicar directamente al concejal cualquier desperfecto en la vía pública.

Erik Torner, responsable del área, ha subrayado el valor de las "obras del día a día": “Somos conscientes de que no siempre se puede solucionar todo de forma inmediata, pero garantizamos que cada incidencia que llega es atendida, valorada y comunicada al departamento correspondiente para buscar la mejor solución posible”.

Atención presencial y a pie de calle

Además de las herramientas digitales, el Ayuntamiento destaca que el corazón del servicio de Urbanismo de Proximidad es el trato personal. Por ello, el propio concejal Erik Torner atiende personalmente a los vecinos y vecinas en el consistorio los martes y jueves, de 09:00 a 13:00 horas, sin necesidad de cita previa.

“Queremos que la gente venga, nos cuente qué pasa y lo podamos ver juntos”, explica Torner.

Con estas iniciativas, l’Alcora consolida un modelo de gestión donde el urbanismo deja de ser una materia técnica para convertirse en un servicio de atención directa, centrado en resolver los problemas cotidianos y mejorar la calidad de vida en las calles y caminos del término municipal.

Información de contacto para la ciudadanía:

- Nuevo canal de WhatsApp: Erik Torner Rosell

https://whatsapp.com/channel/0029Vb84JAY8fewpHZgfDF1Z

- Número de incidencias (WhatsApp directo): 664 44 76 16

- Atención presencial (ayuntamiento): Martes y jueves, de 09:00 a 13:00h.