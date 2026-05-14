La ministra Diana Morant arropa en Benicarló una Semana de la Ciencia marcada por el talento joven

Benicarló celebra esta semana la 14ª edición de la Semana de la Ciencia, una cita que se ha consolidado como referente para acercar la investigación, la innovación y la divulgación científica a la ciudadanía. Uno de los actos más especiales tuvo lugar ayer con la presentación de los proyectos desarrollados por el alumnado de los centros educativos, todos ellos basados en una premisa común: investigar para generar un impacto positivo en la sociedad.

El acto contó con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que estuvo acompañada por el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá; el concejal de Educación, Carlos Delshorts; el presidente de ABACS, Ángel Alberich; el profesor David García, responsable de los proyectos; la joven científica benicarlanda Mariona Giner, y miembros de la corporación municipal.

Durante su intervención, Morant reivindicó el papel esencial de la ciencia en la vida cotidiana y en los grandes retos sociales. La ministra recordó que “la ciencia es necesaria para todo”, desde el seguimiento de enfermedades como el hantavirus hasta la respuesta frente a la COVID-19, el desarrollo de vacunas o el estudio de fenómenos como el volcán de La Palma.

En este sentido, subrayó la importancia de invertir en ciencia e innovación, destacando que la investigación “salva vidas” y que el conocimiento generado en los laboratorios acaba teniendo una aplicación directa en los hospitales y en la mejora del bienestar de las personas.

En la jornada destacó la presencia de jóvenes estudiantes y futuros investigadores. / Alba Boix

Talento joven al servicio de la sociedad

La ministra quiso felicitar expresamente al profesor David García y a sus estudiantes por el nivel de los trabajos presentados, destacando que todos los proyectos comparten una misma vocación: mejorar la vida de las personas a través de la tecnología y la investigación científica.

Por su parte, el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, puso en valor la presencia de jóvenes estudiantes y futuros investigadores en la jornada, remarcando el papel de la educación como motor de vocaciones científicas. También hizo una mención especial a la científica benicarlanda Mariona Giner, investigadora en cosmología computacional en Estados Unidos y estudiante del doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Richmond.

La jornada sirvió para evidenciar el peso creciente del talento joven en Benicarló y la capacidad de los centros educativos para impulsar proyectos innovadores con una clara dimensión social.

Proyectos científicos de alto nivel

Entre los trabajos presentados destacó LIX, una iniciativa orientada a mejorar la seguridad vial de los patinetes. El proyecto ha sido seleccionado por Audi España para competir en la gran final nacional, que se celebrará los días 26 y 27 de junio.

También se presentó Metavita, un dispositivo inteligente diseñado para ayudar a personas con Alzheimer. La herramienta permite la geolocalización y la comunicación en tiempo real, ofreciendo apoyo tanto a las personas afectadas como a sus familias y cuidadores.

El tercer proyecto fue Morpheus, un ecosistema tecnológico centrado en la mejora de la calidad del sueño. La propuesta estudia los hábitos y patrones de descanso de cada persona y aplica diferentes técnicas para favorecer un sueño más saludable, reparador y adaptado a las necesidades individuales.

Actividades hasta el domingo

La Semana de la Ciencia de Benicarló continuará hasta el domingo con una programación diversa. Para este viernes está prevista la charla de Juan Pimentel, titulada “Tresors i fantasmes de la ciència espanyola, una sèrie documental”, a las 20.00 horas en el salón de actos de la Caixa Rural.

El sábado tendrá lugar, en el mismo espacio, la entrega de premios del IX Concurso de Fotografía Científica, Imagen y Ciencia, organizado por ABACS. El sábado, la programación incluirá la charla “La IA sobre la lupa: allò bo, allò dolent i allò que ve”, a cargo de Valery Naranjo, y posteriormente “Benvinguts al renaixement de l’energia nuclear”, con Alfredo García.

La 14ª edición concluirá el domingo por la mañana en la plaza San Bartolomé con “El circ dels sentits”, a cargo de la compañía Mumusic Circus, una propuesta pensada para acercar la ciencia y los sentidos al público familiar.