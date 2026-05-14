El misterioso coche sepultado por una piedra gigante que ha aparecido en mitad de una calle de Burriana

Durante varios minutos, la escena provocó auténtico desconcierto entre los vecinos de Burriana. Un coche negro, detenido en plena vía pública, aparecía cubierto de piedras y aparentemente aplastado por una enorme roca. La imagen, tan extraña como impactante, no tardó en despertar preguntas entre quienes pasaban por la zona: ¿qué había ocurrido?, ¿se trataba de un accidente?, ¿quién estaba detrás de aquella estampa casi imposible?

El coche que ha aparecido en una calle de Burriana. / Mediterráneo

La sorpresa fue creciendo a medida que la escena comenzó a circular entre comentarios, miradas y fotografías. En plena celebración de las Cruces de Mayo, Burriana se encontraba de repente con una de esas imágenes que obligan a detenerse. Un vehículo sepultado bajo rocas, en mitad de la calle, como si el tiempo se hubiera congelado justo después de un golpe inexplicable.

Detalle del coche cubierto por una roca gigante. / Mediterráneo

Recuerdo del ovni de 2022

Sin embargo, detrás del aparente misterio no había un desprendimiento ni un suceso fortuito, sino una intervención artística firmada por Juan Poré, autor también recordado por el llamativo ovni de 2022. En esta ocasión, el artista vuelve a jugar con el asombro inicial del espectador para transformar una escena cotidiana en una reflexión visual cargada de simbolismo.

Isabel Calpe

¿Por qué esa matrícula?

La instalación, creada en el marco de las tradicionales Cruces de Mayo, muestra un coche visualmente vencido por una gran piedra situada sobre él. Uno de los detalles que más comentarios ha generado es la matrícula del vehículo, cuyos números hacen referencia al día en que se realiza la visita institucional del alcalde, concejales, diputados, falleras y reinas durante la tradicional Nit de la Plantà de les Creus de Maig. Un guiño directo a una de las citas más emblemáticas del calendario festivo local.

A simple vista, la obra parece mostrar una escena absurda, casi cinematográfica: un coche atrapado bajo el peso de una roca gigante en plena normalidad urbana. Pero esa primera impresión deja paso a una lectura más profunda. Según plantea el propio artista, la piedra simboliza “ese regreso invisible” y representa el peso de los tiempos actuales: una sociedad agotada, el cambio climático, la tensión diaria, el ritmo acelerado, la saturación mental y la sensación constante de que todo puede venirse abajo en cualquier momento.

Detalle del vehículo con la matrícula. / Mediterráneo

El coche, por su parte, actúa como símbolo del presente: movimiento, consumo, rutina, velocidad y prisa. Frente a él, la piedra aparece como una fuerza primitiva capaz de detenerlo todo. La instalación lanza así una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿qué ocurre cuando basta una sola piedra para frenar el mundo que creemos controlar?

La pieza también pone el foco en la contradicción del progreso humano. Durante siglos, la humanidad ha soñado con avanzar, correr más rápido, construir más alto y vivir rodeada de tecnología. Pero, entre pantallas, ruido, presión y urgencias constantes, la obra sugiere que seguimos reaccionando muchas veces desde impulsos muy primarios: miedo, caos, guerras, tensión y supervivencia. Como si, en el fondo, nunca hubiéramos abandonado del todo la Edad de Piedra.